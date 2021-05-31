В МИД Китая ответили на данные об искусственном происхождении COVID-19
Выяснением происхождения коронавируса должны заниматься ученые, а не спецслужбы. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
В последнее время возросло число публикаций СМИ и заявлений западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Накануне Белый дом сообщил о том, что такая версия не исключается.
Ван Вэньбинь отметил, что противостояние в этом вопросе мешает изучать произошедшее, странам необходимо сотрудничать.
По его словам, китайская сторона открыта к взаимодействию, уже дважды были приглашены эксперты ВОЗ для совместного выяснения происхождения коронавируса.
Ранее сообщалось, что супруга одного из сотрудников института вирусологии в Ухане скончалась от коронавируса за несколько месяцев до начала мировой пандемии.
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