В МИД Китая ответили на данные об искусственном происхождении COVID-19

Ван Вэньбинь отметил, что противостояние в этом вопросе мешает изучать произошедшее, странам необходимо сотрудничать.

По его словам, китайская сторона открыта к взаимодействию, уже дважды были приглашены эксперты ВОЗ для совместного выяснения происхождения коронавируса.

Ранее сообщалось, что супруга одного из сотрудников института вирусологии в Ухане скончалась от коронавируса за несколько месяцев до начала мировой пандемии.

