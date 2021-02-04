«Скрывали, как Чернобыль». Вирусолог оценил версии возникновения пандемии COVID-19

Безопасность в лаборатории Уханьского института вирусологии, которую подозревали в утечке коронавируса, «выше всяких похвал и представить оттуда утечку очень сложно». Об этом, как передает РИА «Новости» заявил, эксперт группы ВОЗ от России, замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков. Он допустил, что вирус мог распространиться с рынка в Ухане.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН рассказал, какую версию возникновения пандемии COVID-19 он считает наиболее вероятной.

«Наиболее вероятный вариант – это естественное происхождение этого вируса. Если что-то здесь и виной, то это пищевые привычки нашего восточного соседа. Контакт с миром дикой природы - панголинами, летучими мышами - должен быть осторожным. Эти культурные шаблоны придется менять. Людей нужно убеждать и принуждать, что пора завязывать с поеданием летучих мышей, содержанием их на рынках в клетках, забоем. Вирус, проходя через организм животных, меняется. И случайным образом возникла форма, которая смогла перейти на человеческую популяцию и вызвать пандемию. Это версия мне кажется наиболее разумной. Исключить, что с какими-то вирусами летучих мышей работали в лаборатории я не могу, но это менее вероятно», - сказал Аграновский.