«Скрывали, как Чернобыль». Вирусолог оценил версии возникновения пандемии COVID-19
Профессор Алексей Аграновский в эфире НСН допустил версию с утечкой из Уханьской лаборатории, но признался, что считает более реалистичной другую.
Безопасность в лаборатории Уханьского института вирусологии, которую подозревали в утечке коронавируса, «выше всяких похвал и представить оттуда утечку очень сложно». Об этом, как передает РИА «Новости» заявил, эксперт группы ВОЗ от России, замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков. Он допустил, что вирус мог распространиться с рынка в Ухане.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН рассказал, какую версию возникновения пандемии COVID-19 он считает наиболее вероятной.
«Наиболее вероятный вариант – это естественное происхождение этого вируса. Если что-то здесь и виной, то это пищевые привычки нашего восточного соседа. Контакт с миром дикой природы - панголинами, летучими мышами - должен быть осторожным. Эти культурные шаблоны придется менять. Людей нужно убеждать и принуждать, что пора завязывать с поеданием летучих мышей, содержанием их на рынках в клетках, забоем. Вирус, проходя через организм животных, меняется. И случайным образом возникла форма, которая смогла перейти на человеческую популяцию и вызвать пандемию. Это версия мне кажется наиболее разумной. Исключить, что с какими-то вирусами летучих мышей работали в лаборатории я не могу, но это менее вероятно», - сказал Аграновский.
Однако итоги инспекции в Ухань он оценил скептически. «Что касается этой инспекции, то она совершенно формальная. Такая ожидаемая дипломатическая проверка была встречена китайцами должным образом. Если в этой лаборатории хорошая система защиты, может, ее смонтировали к приезду. Людям надо было показать, они показали в наилучшем виде. Прекрасно оборудованная лаборатория по всем стандартам безопасности не исключает человеческого фактора», - отметил вирусолог.
Он объяснил, почему Китай скрывал возникновение очага эпидемии, пока это было возможно.
«Чтобы сформировать пристойную позицию. Как у нас пытались скрыть аварию на Чернобыльской АЭС. Там такие же начальники на местах. Они не хотят получить по шапке, поэтому сколько можно скрывают», - заключил ученый.
Ранее Алексей Аграновский в эфире НСН рассказал, что ожидает стабилизации ситуации с коронавирусом к лету.
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