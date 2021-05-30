Ученые нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса
Британский профессор Ангус Далглиш и ученый Биргер Соренсен из Норвегии сообщили, что нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19, пишет Daily Mail.
По словам экспертов, коронавирус был создан в китайской лаборатории в Ухане, а после утечки власти КНР попытались замести следы и выдать его за вирус естественного происхождения.
Как отмечают ученые, структура вируса имеет «шип», содержащий ряд из четырех аминокислот. Все они положительно заряжены, что позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток, как магнит. Это делает вирус более заразным.
«Законы физики означают, что у вас не может быть четырех положительно заряженных аминокислот подряд. Единственный способ получить это — искусственно изготовить»,— сообщил Далглиш.
Ранее стало известно, что Вашингтон допускает две версии происхождения вируса: при передаче от животного человеку либо из лаборатории. Кроме того, спецслужбы Великобритании совместно с США расследуют версию происхождения коронавирусной инфекции в лаборатории.
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