Онищенко высказался о лабораторном происхождении коронавируса

Ни одна из версий происхождения COVID-19 пока не может быть доказана, так как не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего санитарного врача РФ, депутата Госдумы Геннадия Онищенко.

СМИ: Великобритания и США расследуют версию появления коронавируса из лаборатории

По его словам, в этом виноваты американцы, «которые в 2001 году заявили, что они выходят из конвенции по биологическому и токсинному оружию». Онищенко считает, что в настоящее время наиболее «важная задача состоит в борьбе с коронавирусом - необходимо делать прививку и соблюдать меры санитарной безопасности».

Ранее издание Daily Mail со ссылкой на попавшее в ее распоряжение исследование заявило, что найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса.

Вашингтон допускает две версии происхождения вируса: при передаче от животного человеку либо из лаборатории.

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ФОТО: Роспотребнадзор
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