Онищенко высказался о лабораторном происхождении коронавируса
Ни одна из версий происхождения COVID-19 пока не может быть доказана, так как не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего санитарного врача РФ, депутата Госдумы Геннадия Онищенко.
По его словам, в этом виноваты американцы, «которые в 2001 году заявили, что они выходят из конвенции по биологическому и токсинному оружию». Онищенко считает, что в настоящее время наиболее «важная задача состоит в борьбе с коронавирусом - необходимо делать прививку и соблюдать меры санитарной безопасности».
Ранее издание Daily Mail со ссылкой на попавшее в ее распоряжение исследование заявило, что найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса.
Вашингтон допускает две версии происхождения вируса: при передаче от животного человеку либо из лаборатории.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 289 / сут.
Умерли
121 тыс.+401 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 250 / сут.
- Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова Кадырова о том, что он проект UFC
- Онищенко высказался о лабораторном происхождении коронавируса
- Волгоградцы возмутились «неадекватным» состоянием Бузовой на концерте
- В Индонезии загорелся паром с двумя сотнями человек
- Илон Маск представил прототип нового космического корабля Starship
- Эксперты рекомендовали продуктовую корзину для школьников перед экзаменами
- Стало известно о новых договоренностях президентов Путина и Лукашенко
- Сборная России обыграла Швейцарию
- Индийский штамм COVID-19 наименее восприимчив к вакцине Pfizer
- Netflix купил права на фильмы «Брат» и «Брат 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru