По его словам, в этом виноваты американцы, «которые в 2001 году заявили, что они выходят из конвенции по биологическому и токсинному оружию». Онищенко считает, что в настоящее время наиболее «важная задача состоит в борьбе с коронавирусом - необходимо делать прививку и соблюдать меры санитарной безопасности».

Ранее издание Daily Mail со ссылкой на попавшее в ее распоряжение исследование заявило, что найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса.

Вашингтон допускает две версии происхождения вируса: при передаче от животного человеку либо из лаборатории.

