Ученый из Китая назвала возможную причину появления COVID-19

Она считает, что коронавирус имеет природное происхождение. При этом вирусолог не исключила теорию, по которой COVID-19 распространился из лаборатории в Ухане. Она не считает необычным тот факт, что источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2 еще не найден.

Андерсон отметила, что лабораторные работы по усилению вируса могли происходить, однако вероятность этого мала.

Выяснением происхождения коронавируса должны заниматься ученые, а не спецслужбы. Об этом ранее заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Он отметил, что противостояние в этом вопросе мешает изучать произошедшее, странам необходимо сотрудничать.



