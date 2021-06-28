Ученый из Китая назвала возможную причину появления COVID-19

Названа возможная причина появления коронавируса, передает Bloomberg со ссылкой на вирусолога Даниэль Андерсон, которая до ноября 2019 года работала в лаборатории института вирусологии в китайском городе Ухань.

Большинство американцев уверены в лабораторном происхождении COVID-19

Она считает, что коронавирус имеет природное происхождение. При этом вирусолог не исключила теорию, по которой COVID-19 распространился из лаборатории в Ухане. Она не считает необычным тот факт, что источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2 еще не найден.

Андерсон отметила, что лабораторные работы по усилению вируса могли происходить, однако вероятность этого мала.

Выяснением происхождения коронавируса должны заниматься ученые, а не спецслужбы. Об этом ранее заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Он отметил, что противостояние в этом вопросе мешает изучать произошедшее, странам необходимо сотрудничать.


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