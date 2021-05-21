Республиканцы заявили об «уликах» лабораторного происхождения коронавируса

В своем докладе республиканцы отметили, что косвенным доказательством лабораторного происхождения коронавируса стал отказ от сотрудничества со стороны КНР. По мнению авторов документа, этот факт мешает международным усилиям по установлению происхождения COVID-19.

Также республиканцы считают "уликами" данные о возникновении инфекций из-за утечек из исследовательских лабораторий". Кроме того, республиканцы ссылались на дипломатов США, побывавших в Китае в 2017 году. Они отмечали, что в Ухане проводят опасные исследования коронавирусов "без соблюдения обязательных протоколов безопасности".

По сведениям авторов документа, у некоторых исследователей лаборатории осенью 2019 года были выявлены "характерные для заболевания симптомы". Республиканцы в публикации заявили, что научный институт в Ухане связан с военными структурами КНР.

