Нарушила меру пресечения? Суд возобновил производство по делу Лерчек

ДЕЛО ВОЗОБНОВИЛИ

25 июля Гагаринский суд Москвы возобновил производство по уголовному делу в отношении блогера Лерчек (Валерия Чекалина), которую обвиняют в совершении незаконных валютных операций. По данным ТАСС, уже 30 июля суд решит вопрос об изменении знаменитости меры пресечения и о дальнейшем рассмотрении дела по существу.

«В связи с поступившим ходатайством прокуроров Гагаринским судом принято решение о возобновлении производства по уголовному делу в отношении обвиняемой Чекалиной. Также на заседании будет решаться вопрос об изменении блогеру меры пресечения в связи с тем, что она ее нарушила», - сообщил собеседник агентства.