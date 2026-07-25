Нарушила меру пресечения? Суд возобновил производство по делу Лерчек
30 июля суд решит вопрос об изменении блогеру меры пресечения и о дальнейшем рассмотрении дела по существу.
Уголовное дело против блогера Лерчек возобновили. Кроме того, прокуратура требует вернуть звезду под домашний арест. Это произошло после того, как Валерия Чекалина якобы нарушила меру пресечения, отправившись на вечеринку на яхте. До этого дело было приостановлено в связи с тяжелым заболеванием знаменитости: у девушки рак желудка четвертой стадии с метастазами.
ДЕЛО ВОЗОБНОВИЛИ
25 июля Гагаринский суд Москвы возобновил производство по уголовному делу в отношении блогера Лерчек (Валерия Чекалина), которую обвиняют в совершении незаконных валютных операций. По данным ТАСС, уже 30 июля суд решит вопрос об изменении знаменитости меры пресечения и о дальнейшем рассмотрении дела по существу.
«В связи с поступившим ходатайством прокуроров Гагаринским судом принято решение о возобновлении производства по уголовному делу в отношении обвиняемой Чекалиной. Также на заседании будет решаться вопрос об изменении блогеру меры пресечения в связи с тем, что она ее нарушила», - сообщил собеседник агентства.
Представитель защиты блогера, адвокат Виктор Дугин подтвердил изданию, что его вызвали в Гагаринский районный суд 30 июля к 16:00 часам по московскому времени.
Перед этим гособвинение в лице прокуроров Светланы Тарасовой и Натальи Кузьминой попросило районный суд возобновить судебный процесс по уголовному делу в отношении знаменитости. К тому же гособвинение настаивает на ужесточении Чекалиной меры пресечения в связи с тем, что она нарушила ранее избранные ей запреты.
Инициатива надзорного ведомства связана с предполагаемым нарушением ранее установленных ограничений. Прокуроры настаивают на замене запрета определенных действий на домашний арест, поскольку обвиняемая Чекалина якобы самовольно покинула Москву и отправилась в Санкт-Петербург на несколько дней.
НАРУШЕНИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ: ЯХТА И РОЗОВОЕ ПЛАТЬЕ
Требования гособвинения связаны с публикациями, которые появились в Сети ранее. На кадрах Валерия Чекалина танцует и целуется со своим сожителем из Аргентины Луисом Сквиччиарини на яхте. На девушке — открытое розовое платье и шпильки.
Кадры из поездки опубликовал в своих соцсетях сам Луис, подписав видео: «Мы с моей красоткой на годовщине у наших друзей».
Однако адвокат Валерии Константин Третьяков опроверг информацию о том, что девушка нарушила меру пресечения.
«Согласно постановлению суда об изменении меры пресечения, у Валерии нет запрета на перемещения по России. Ей нельзя менять место жительства без разрешения суда, а перемещаться по России ей не запрещено», - приводят его слова «Известия».
Рассмотрение уголовного дела о незаконных валютных операциях в отношении больной раком четвертой стадии Лерчек было приостановлено в связи с болезнью девушки. Теперь представители прокуратуры указывают на то, что ранее изъятый заграничный паспорт находится у Чекалиной, что создает риск ее бегства за границу.
При этом адвокаты блогера заявили об отсутствии информации о подобных намерениях следствия. Защитники подчеркнули, что Валерия не нарушала условий меры пресечения, так как судебное решение не содержит ограничений на выезд из столицы. Кроме того, юристы уточнили, что паспорт действительно был передан правоохранителями, но в данный момент хранится у одного из адвокатов, а не у самой знаменитости.
В марте суд изменил Валерии меру пресечения в связи с состоянием ее здоровья. Вместо домашнего ареста суд назначил знаменитости запрет определенных действий. В том числе девушке нельзя пользоваться интернетом, в связи с чем блогер теперь не может лично вести свои соцсети. В июне уголовное дело Чекалиной о выводе свыше 250 млн рублей в ОАЭ по поддельным документам было передано другому судье.
До этого прокуратура обратилась в столичный суд с ходатайством о проведении повторной судебно-медицинской экспертизы в отношении блогера. В заявлении было указано, что общественность возмутилась из-за тренировок знаменитости в спортзале, несмотря на ее болезнь.
Кроме того, правоохранители попросили применить меры прокурорского реагирования в отношении Сквиччиарини, с помощью соцсетей которого она «подробно показывает все стороны своей жизни, публикует видеоролики и фотографии, текстовые материалы».
ДЕЛО ЧЕКАЛИНЫХ
Валерию Чекалину и ее экс-супруга Артема обвиняют по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Оно связано с продажей фитнес-марафонов блогера.
Согласно версии следствия, девушка и ее подельники продавали курсы через интернет, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. При этом в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, обвиняемые предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Всего экс-супруги вывели за пределы страны около 251 млн рублей.
Весной 2026-го Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело в отношении Валерии и Артема после полного погашения ими задолженности по налогам, от уплаты которых ранее фигуранты уклонялись.
Но 13 апреля Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам колонии общего режима. Его признали виновным в совершении незаконных валютных операций на сумму свыше 250 млн рублей, которые были получены от продажи фитнес-марафонов Валерии. Суд также назначил ему штраф в размере 194,5 млн рублей.
Позже адвокат Константин Третьяков сообщил, что Артем просил отменить приговор. По словам юриста, Чекалин не выражает недовольства условиями содержания в следственном изоляторе «Бутырка», где он проводит время за чтением книг. Он погасил долг перед ФНС, выплатив задолженность в размере 900 млн рублей.
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в интервью НСН рассказал, что Артем Чекалин может выйти раньше по УДО или через службу в зоне проведения СВО, экс-супруг Лерчек и так получил не максимальный срок.
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