СМИ: В США суд арестовал элитные апартаменты Игоря Крутого в Майами
Суд в США арестовал квартиру российского композитора Игоря Крутого в Майами из-за обвинений в мошенничестве. Об этом сообщает Тelegram-канал Mash.
Известно, что недвижимость знаменитости расположена на частном острове в одном из самых дорогих районов, куда можно добраться только на пароме или вертолете. Речь идет о жилье площадью 450 квадратных метров, которую музыкант приобрел за $7,5 млн.
Сейчас стоимость этой квартиры оценивается почти в $14 млн, а ее содержание обходится примерно в $140 тысяч в год.
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К обвинению Крутого в мошенничестве привела попытка миллиардера Олега Бурлакова купить жилье через доверительный фонд. Сделка сорвалась после смерти бизнесмена. Позже его сестра и дочери обвинили семью композитора в мошенничестве, заявив, что деньги за жилье передали, а право собственности не получили.
Осенью 2025 года суд в США наложил арест на апартаменты Крутого. Сейчас квартиру нельзя продать, подарить или переоформить на другое лицо, но можно сдавать в аренду. В настоящее время дело приостановили из-за решения вопросов о наследстве Бурлакова в Великобритании, Монако и Латвии.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Гагаринский суд Москвы возобновил производство по уголовному делу в отношении блогера Лерчек.
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