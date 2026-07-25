Токаев высказался об урегулировании конфликта на Украине

В ходе встречи в Омске, которая состоялась накануне форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев обсудил с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг украинского конфликта.

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Токаев предложил рассмотреть возможность «заморозки» противостояния и возврата к обновлённой версии Стамбульских договорённостей — так называемой формуле «Стамбул 2.0».

По его словам, в рамках прежних переговоров удалось добиться весомых результатов, а дальнейшее продвижение к миру стоило бы осуществлять под гарантиями крупных держав, в том числе России.

Ранее Путин заявил, что взаимная торговля Казахстана и РФ защищена от внешнего влияния, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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