Артем Чекалин получил семь лет колонии по делу о выводе 250 млн рублей в ОАЭ

Гагаринский суд Москвы признал экс-супруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артёма Чекалина виновным по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов. Об этом сообщает РИА Новости.

По решению суда Чекалину назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Также его оштрафовали на 194 млн рублей.

Сам мужчина, которого взяли под стражу в зале суда, свою вину не признал.

Ранее Чекалина, которая борется с раком желудка четвертой стадии, попросила суд проявить милосердие к её бывшему мужу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
