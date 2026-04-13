Артем Чекалин получил семь лет колонии по делу о выводе 250 млн рублей в ОАЭ

По решению суда Чекалину назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Также его оштрафовали на 194 млн рублей.

Сам мужчина, которого взяли под стражу в зале суда, свою вину не признал.

Ранее Чекалина, которая борется с раком желудка четвертой стадии, попросила суд проявить милосердие к её бывшему мужу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

