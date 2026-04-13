Артем Чекалин получил семь лет колонии по делу о выводе 250 млн рублей в ОАЭ
Гагаринский суд Москвы признал экс-супруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артёма Чекалина виновным по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов. Об этом сообщает РИА Новости.
По решению суда Чекалину назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Также его оштрафовали на 194 млн рублей.
Сам мужчина, которого взяли под стражу в зале суда, свою вину не признал.
Ранее Чекалина, которая борется с раком желудка четвертой стадии, попросила суд проявить милосердие к её бывшему мужу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Мадьяр заявил, что Венгрия открыта к прагматичному сотрудничеству с Россией
- Режиссер сериала «Радар» признался, что вдохновлялся «Очень странными делами»
- Российских пловцов допустили к международным турнирам с флагом и гимном
- Россиянам объяснили, что делать в случае укуса собаки
- Шнейдеров назвал наиболее интересные фильмы ММКФ-2026
- Песков: Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на выборах
- Рособрнадзор: Сдача ЕГЭ будет начинаться не ранее 1 июня
- «Кто их знает?»: Шнейдеров возмутился составом жюри ММКФ
- Самый смелый: Кто из новых звезд замахнется на «Лужники» вслед за Дмитриенко