СМИ: Производство по делу блогера Лерчек возобновили

Гагаринский суд Москвы возобновил производство по уголовному делу в отношении блогера Лерчек (Валерия Чекалина), которая обвиняется в совершении незаконных валютных операций. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, 30 июля суд решит вопрос об изменении знаменитости меры пресечения и о дальнейшем рассмотрении дела по существу. Представитель защиты, адвокат Виктор Дугин подтвердил изданию, что его вызвали в Гагаринский районный суд 30 июля к 16:00 по московскому времени.

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Отмечается, что в связи с поступившим ходатайством прокуроров суд решил возобновить производство по уголовному делу. Кроме того, на следующей неделе будет решаться вопрос об изменении Чекалиной, болеющей раком четвертой стадии, меры пресечения в связи с тем, что она ее нарушила.

До этого в ходе судебного следствия прокуратура просила районный суд направить запрос в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Блохина» Минздрава РФ о возможности подсудимой участвовать в судебных заседаниях, а также о состоянии и тяжести ее заболевания. Гособвинение попросило также о консилиуме врачей-специалистов, но представителям прокуратуры суд отказал, и уголовное дело в отношении Чекалиной было приостановлено.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что прокуратура потребовала для Лерчек домашнего ареста.

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ФОТО: ТАСС/Савостьянов Сергей
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