СМИ: Производство по делу блогера Лерчек возобновили

Гагаринский суд Москвы возобновил производство по уголовному делу в отношении блогера Лерчек (Валерия Чекалина), которая обвиняется в совершении незаконных валютных операций. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, 30 июля суд решит вопрос об изменении знаменитости меры пресечения и о дальнейшем рассмотрении дела по существу. Представитель защиты, адвокат Виктор Дугин подтвердил изданию, что его вызвали в Гагаринский районный суд 30 июля к 16:00 по московскому времени.