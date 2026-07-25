Пасечник: ВСУ нанесли серию ударов по складам и жилым домам в ЛНР

Как уточнил Пасечник, обстрелам подверглись сразу несколько населённых пунктов — в их числе Луганск, Стаханов и Старобельск. В этих районах пострадали складские здания, а также территории возле частных жилых домов.



Руководитель региона также обратил внимание на работу российских средств ПВО: они продолжают отражать атаки ВСУ. За минувшие сутки силами противовоздушной обороны было ликвидировано около 40 беспилотных летательных аппаратов украинской стороны.

Ранее в Екатеринбурге Wildberries эвакуировал персонал на логистическом объекте из-за атаки БПЛА ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

