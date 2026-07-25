Россиянам рассказали, кто и за сколько покупает телефоны-«раскладушки»

Ранее «Известия» сообщили, что предзаказ на новые складные телефоны Samsung, стартовавший вечером 22 июля, будет выше прошлогоднего. По словам экспертов, это связано с тем, что компания представила не две, а три модели: Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8.

При этом отмечается, что продажи устройств, которые могут начаться уже через семь-десять дней, вероятно, окажутся на 5–10% ниже. Подстрешный подтвердил, что складные модели телефонов вновь становятся популярными у пользователей.