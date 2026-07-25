Россиянам рассказали, кто и за сколько покупает телефоны-«раскладушки»
Директор «Навигатора» Константин Подстрешный в эфире НСН рассказал, что складные телефоны обычно покупают люди, стремящиеся подчеркнуть свой статус, либо те, кто работает с графикой.
Складные смартфоны вновь популярны, их стоимость достигает до 250 тысяч рублей, но одной из проблем таких устройств является деформацию экрана по линии сгиба. Об этом в беседе с НСН заявил директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.
Ранее «Известия» сообщили, что предзаказ на новые складные телефоны Samsung, стартовавший вечером 22 июля, будет выше прошлогоднего. По словам экспертов, это связано с тем, что компания представила не две, а три модели: Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8.
При этом отмечается, что продажи устройств, которые могут начаться уже через семь-десять дней, вероятно, окажутся на 5–10% ниже. Подстрешный подтвердил, что складные модели телефонов вновь становятся популярными у пользователей.
«Телефоны-"раскладушки", казалось бы, навсегда оставшиеся в нулевых, снова входят в моду. Samsung, Huawei и Xiaomi выпускают раскладные смартфоны уже более пяти лет, за это время такие модели перестали казаться курьезным технологическим экспериментом. Они сформировали не самый большой, но устойчивый сегмент рынка. Можно выделить два основных направления. Телефоны, экран которых сгибается по горизонтали, обеспечивая компактность в сложенном виде. И смартфоны с вертикальным сгибом. Они дороже, но в развернутом виде могут заменить планшет», - отметил он.
При этом специалист рассказал, каких именно покупателей интересуют раскладные смартфоны.
«Судя по высокой стоимости моделей, производитель ориентируется на премиум-сегмент. Платить за смартфон от 105 тысяч до 250 тысяч рублей — интересно двум категориям граждан. Одни стремятся любыми средствами подчеркнуть свой статус. Другим это и вправду требуется по роду деятельности. Например, они работают с большим количеством графики в дороге, обходясь одним устройством вместо двух», - объяснил директор «Навигатора».
Однако, по словам Подстрешного, основными проблемами таких устройств являются деформация экрана и емкость аккумулятора.
«Последние годы производители активно пытались решить главную проблему таких устройств — деформация экрана по линии сгиба. Получилось у них или нет — посмотрим на примере новых моделей. Но все так же актуальным остается вопрос емкости аккумулятора. Устройства должны быть достаточно тонкими и в сложенном виде, а энергии на экран двойного размера требуется значительно больше. Частично энергопотребление удалось снизить благодаря новым процессорам. Но все равно, если присматриваетесь к такому устройству, заодно присмотрите и пауэр-банк — пригодится», - заключил собеседник НСН.
Ранее Константин Подстрешный в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что, несмотря на то, что в России наметился тренд на сокращение продаж смартфонов, крепкий рубль позволил многим россиянам поменять модель телефона на более новую.
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