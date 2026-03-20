«Меру пресечения в виде домашнего ареста у Валерии Чекалиной избирал суд, в постановлении прописано, какие имеются ограничения. Они не распространяются на посещение врача и каких-то других жизненно важных учреждений. В моей практике достаточно много подзащитных находилось под домашним арестом, и вопрос решался достаточно просто. Даже стоматолога посещали, прогулки разрешали по состоянию здоровья. Человек предупреждает следователя и ФСИН, которая контролирует его передвижение, что он будет посещать такого-то врача в такое-то время. Если это не запись к врачу, то вызывается скорая помощь, фиксируется наличие тех или иных болезненных состояний, и уже решается вопрос – госпитализировать или нет», - отметила собеседница НСН.

Она также считает, что следователь вряд ли решился бы отказать Чекалиной в посещении врача.

«Безусловно, большая трагедия состояние её здоровья, но я не могу поверить в то, что следователь такой черствый и необразованный человек, который будет препятствовать оказанию медицинской помощи. У нас даже в каждом СИЗО есть медицинская служба. Кроме того, это может негативно сказаться на судьбе самого следователя. Скажем, у человека острый аппендицит, а следователь запретил выходить к врачу. Дальше человек умирает, и ответственность за это ложится на следователя. Безусловно, Следственный комитет проведет проверку по её заявлению, если выяснится, что следователь превысил свои должностные полномочия, естественно, его привлекут к ответственности», - заключила Айвар.