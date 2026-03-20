«Черствый следователь?»: Адвокат усомнилась, что Лерчек запрещали посещать врача
Мера пресечения в виде домашнего ареста не предусматривает запрет на посещение врача, а только регламентирует такой визит. Об этом заявила НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
Ранее Валерия Чекалина (Лерчек), которую обвиняют в незаконном переводе 250 млн рублей на счета нерезидентов, попросила главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить действия следователя. Блогер утверждает, что он не позволял ей посетить врача во время домашнего ареста, несмотря на жалобы на состояние здоровья, в частности, на боли в животе. После родов четвертого ребенка в конце февраля у Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии.
«Меру пресечения в виде домашнего ареста у Валерии Чекалиной избирал суд, в постановлении прописано, какие имеются ограничения. Они не распространяются на посещение врача и каких-то других жизненно важных учреждений. В моей практике достаточно много подзащитных находилось под домашним арестом, и вопрос решался достаточно просто. Даже стоматолога посещали, прогулки разрешали по состоянию здоровья. Человек предупреждает следователя и ФСИН, которая контролирует его передвижение, что он будет посещать такого-то врача в такое-то время. Если это не запись к врачу, то вызывается скорая помощь, фиксируется наличие тех или иных болезненных состояний, и уже решается вопрос – госпитализировать или нет», - отметила собеседница НСН.
Она также считает, что следователь вряд ли решился бы отказать Чекалиной в посещении врача.
«Безусловно, большая трагедия состояние её здоровья, но я не могу поверить в то, что следователь такой черствый и необразованный человек, который будет препятствовать оказанию медицинской помощи. У нас даже в каждом СИЗО есть медицинская служба. Кроме того, это может негативно сказаться на судьбе самого следователя. Скажем, у человека острый аппендицит, а следователь запретил выходить к врачу. Дальше человек умирает, и ответственность за это ложится на следователя. Безусловно, Следственный комитет проведет проверку по её заявлению, если выяснится, что следователь превысил свои должностные полномочия, естественно, его привлекут к ответственности», - заключила Айвар.
16 марта Гагаринский районный суд Москвы приостановил производство по уголовному делу в отношении Валерии Чекалиной из-за ее тяжелого состояния в связи с раком желудка. Домашний арест ей заменили на запрет определенных действий. У блогера диагностировали множественные метастазы, перелом позвонков из-за поражения костей, а также потерю зрения на правый глаз. Она проходит лучевую терапию в онкологическом центре имени Блохина.
Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в валютных операциях с использованием подложных документов. Четвертого ребенка она родила от жениха, аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что развод Лерчек с Артемом Чекалиным повысить безопасность её личной недвижимости на будущее.
