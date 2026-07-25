Очереди на АЗС существенно уменьшились в 45 регионах России
В 45 субъектах РФ наблюдается сокращение очередей на автозаправочных станциях. Такую информацию предоставляют региональные власти.
В ряде территорий ситуация уже пришла в норму: это Орловская область, Приморский край, Омская область, а также некоторые регионы Северо‑Западного федерального округа. Существенное снижение числа автомобилей у АЗС отмечено в Курской, Липецкой, Ярославской, Самарской и Кировской областях, в Башкирии, Пермском крае и Новосибирской области.
Наиболее благоприятная обстановка зафиксирована в Карелии, Коми, а также в Калининградской, Новгородской и Псковской областях. В Санкт‑Петербурге очереди практически сошли на нет, в Мурманской области, несмотря на повышенный спрос, скопления машин не наблюдается.
Вместе с тем в отдельных частях Урала, Сибири и Дальнего Востока трудности ещё сохраняются. Продолжительное ожидание на АЗС по‑прежнему характерно для Томской области, Красноярского и Алтайского краёв, Тувы, Якутии, Камчатки и Забайкалья.
На юге России положение постепенно стабилизируется. Так, в Краснодарском крае благодаря наращиванию объёмов поставок отменили систему электронной записи на заправки. В Астраханской области пока сохраняется схема распределения топлива по принципу «чёт‑нечёт». При этом очереди по‑прежнему наблюдаются в Крыму, Севастополе, Чечне и Кабардино‑Балкарии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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