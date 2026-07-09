Блогер Лерчек прошла в больнице восьмой курс химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, завершила восьмой курс химиотерапии после диагностирования рака желудка четвертой стадии. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Луис Сквиччиарини, отец ее четвертого ребенка.

По словам мужчины, через несколько дней после процедуры у женщины начались сильные боли в животе из-за накопления препаратов в организме.