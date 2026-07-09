Блогер Лерчек прошла в больнице восьмой курс химиотерапии
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, завершила восьмой курс химиотерапии после диагностирования рака желудка четвертой стадии. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Луис Сквиччиарини, отец ее четвертого ребенка.
По словам мужчины, через несколько дней после процедуры у женщины начались сильные боли в животе из-за накопления препаратов в организме.
Сейчас состояние Валерии удается стабилизировать с помощью специальных лекарств и средств для восстановления микрофлоры.
В ближайшие дни блогеру предстоит пройти курс таргетной терапии. Всего женщине назначено девять сеансов химиотерапии и иммунной терапии.
Между тем прокуратура просит назначить повторную судебную экспертизу для Чекалиной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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