Блогер Лерчек прошла в больнице восьмой курс химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, завершила восьмой курс химиотерапии после диагностирования рака желудка четвертой стадии. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Луис Сквиччиарини, отец ее четвертого ребенка.

По словам мужчины, через несколько дней после процедуры у женщины начались сильные боли в животе из-за накопления препаратов в организме.

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Сейчас состояние Валерии удается стабилизировать с помощью специальных лекарств и средств для восстановления микрофлоры.

В ближайшие дни блогеру предстоит пройти курс таргетной терапии. Всего женщине назначено девять сеансов химиотерапии и иммунной терапии.

Между тем прокуратура просит назначить повторную судебную экспертизу для Чекалиной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: соцсети Валерии Чекалиной
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