В работе ChatGPT произошел глобальный сбой

Жалобы на неполадки фиксировались в разных странах — в том числе в США, Германии, Великобритании, Казахстане, России и других. Наибольшее число обращений было связано с некорректной работой мобильного приложения.



Статистика проблем распределилась следующим образом: около 33% пользователей отметили неполадки в личном кабинете, почти 40% — сбои в работе уведомлений чат‑бота, ещё 17% сообщили о глобальном сбое сервиса.

В МВД России предупредили ранее, что дипфейки стали самой опасной технологией в арсенале мошенников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

