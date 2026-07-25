В работе ChatGPT произошел глобальный сбой

В субботу пользователи из множества государств столкнулись со сбоями в функционировании чат‑бота ChatGPT, разработанного американской компанией OpenAI. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых сервисов Downdetector и detector404.ru.

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Жалобы на неполадки фиксировались в разных странах — в том числе в США, Германии, Великобритании, Казахстане, России и других. Наибольшее число обращений было связано с некорректной работой мобильного приложения.

Статистика проблем распределилась следующим образом: около 33% пользователей отметили неполадки в личном кабинете, почти 40% — сбои в работе уведомлений чат‑бота, ещё 17% сообщили о глобальном сбое сервиса.

В МВД России предупредили ранее, что дипфейки стали самой опасной технологией в арсенале мошенников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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