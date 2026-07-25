Орбан по-русски процитировал Чернышевского во время речи перед венграми

«Вопрос заключается в том, как вернуть Венгрии её привычный уклад жизни, чтобы венгры вновь ощущали себя как дома. Или, если угодно, „что делать?“», — произнёс Орбан, вставив фразу по‑русски.



Политик констатировал, что обстановка в стране претерпела изменения после смены власти. По его утверждению, сегодня ключевые решения, влияющие на жизнь Венгрии, принимаются за пределами страны — в Брюсселе, Калифорнии и Польше.



Отдельно Орбан коснулся позиции сторонников партии «Тиса». Он полагает, что те пребывают в состоянии экономической эйфории и заблуждаются, отождествляя свои ожидания с реальностью. По мнению бывшего премьера, приверженцы партии обманываются, считая, что видят действительность, тогда как на деле воспринимают некую придуманную картину.

Ранее власти Венгрии инициировали расследование контактов экс-министра иностранных дел страны Петера Сийярто с Россией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

