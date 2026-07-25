Шурыгина попросила экс-жениха привезти в СИЗО колбасу

Близкие Дианы Шурыгиной, которая содержится в СИЗО «Печатники», не приходили к ней с момента заключения, сообщает издание Mash. Из‑за этого блогерше пришлось обратиться за помощью к бывшему жениху — она попросила его привезти ей продукты.

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В своём обращении Шурыгина указала, что не может получить личные вещи. В списке необходимых продуктов — чай, кофе, мёд, сыр, масло, докторская колбаса и пюре быстрого приготовления; передать их должен экс‑возлюбленный девушки Святослав Гусев.

Диана также призналась, что сильно тоскует по своему чихуахуа по кличке Чиззу: сейчас питомец находится на Бали — за ним присматривает знакомый блогерши. До переезда в Москву Шурыгина снимала на острове жильё, ежемесячная плата за квартиру составляла 300 тысяч рублей.

Диана оказалась под стражей в июне, а с 8 июля она находится в СИЗО. Причиной стало нарушение условий домашнего ареста. Следствие полагает, что девушка занималась съёмкой порнографических материалов и распространяла их в Telegram, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Дианы Шурыгиной
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