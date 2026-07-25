На Украине заблокировали YouTube-каналы семи исполнителей из РФ
На Украине заблокированы YouTube‑каналы ряда российских исполнителей — среди них Николай Басков, Стас Михайлов, Александр Розенбаум, а также Лолита Милявская, Ани Лорак, Ольга Бузова и Анна Седокова. Информацию об этом распространил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
В публикации в Telegram‑канале центра уточняется, что платформа YouTube ограничила доступ к каналам артистов, попавших под санкции СНБО, — речь идёт о российских и пророссийских исполнителях.
Санкционные меры в отношении граждан и организаций, которых украинские власти считают связанными с РФ, вводятся на регулярной основе: президент Владимир Зеленский подписывает соответствующие указы. Процесс формирования санкционных списков включает подготовку предложений профильными министерствами и ведомствами, после чего решения принимает СНБО. Кроме того, Украина активно продвигает на Западе собственные инициативы по расширению санкционного давления на Москву, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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