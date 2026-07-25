На Украине заблокировали YouTube-каналы семи исполнителей из РФ

На Украине заблокированы YouTube‑каналы ряда российских исполнителей — среди них Николай Басков, Стас Михайлов, Александр Розенбаум, а также Лолита Милявская, Ани Лорак, Ольга Бузова и Анна Седокова. Информацию об этом распространил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В базу данных «Миротворца» внесли актеров из сериала Бероева

В публикации в Telegram‑канале центра уточняется, что платформа YouTube ограничила доступ к каналам артистов, попавших под санкции СНБО, — речь идёт о российских и пророссийских исполнителях.

Санкционные меры в отношении граждан и организаций, которых украинские власти считают связанными с РФ, вводятся на регулярной основе: президент Владимир Зеленский подписывает соответствующие указы. Процесс формирования санкционных списков включает подготовку предложений профильными министерствами и ведомствами, после чего решения принимает СНБО. Кроме того, Украина активно продвигает на Западе собственные инициативы по расширению санкционного давления на Москву, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаБлокировка СайтовБлокировкаКультура

Горячие новости

Все новости

партнеры