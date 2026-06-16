Диану Шурыгину (после замужества — Шлянину) отправили под домашний арест до 19 июля за распространение порнографии, сообщил Троицкий суд. В квартире девушки прошли следственные действия. Если вина Шурыгиной подтвердится, ей грозит от двух до шести лет колонии. Под домашним арестом она будет находиться до 19 июля. Семенов подчеркнул, что не знаком с нюансами дела.

«По поводу защиты все было сказано с иронией. Когда была ситуация с моим делом, они просили у нас миллион рублей, чтобы его закрыть. Поэтому я сейчас тоже говорю, что могу помочь за символический миллион рублей. Я не суд, он все решит. Адвокатом быть я пока не могу: мне еще надо пройти практику, пока не получил статус адвоката. Но мог бы ей кого-то посоветовать», - заявил он.

Диана Шурыгина получила широкую известность в 2017 году после участия в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Тогда она сообщила, что стала жертвой изнасилования на вечеринке. По ее обвинению знакомый Сергей Семенов был осужден и вышел на свободу досрочно, передает «Радиоточка НСН».

