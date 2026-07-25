«Проще в Грецию»: К чему приведут визы в Черногорию для россиян

Ранее стало известно, что граждане России и Белоруссии смогут въезжать в Черногорию и следовать транзитом через нее до 30 дней без оформления виз. В поправках к положению о визовом режиме республики указано, что безвизовый режим для граждан двух стран будет действовать до 31 октября текущего года. Для въезда потребуется действительный проездной документ, выданный компетентными органами РФ или Белоруссии.

До этого сообщалось, что Черногория рассматривает введение визового режима с Россией и Белоруссией с 1 октября 2026 года. По данным черногорской газеты Dan, это решение связано с планами страны вступить в Евросоюз в 2028 году. Мурадян подчеркнул, что спрос на поездки в Черногорию у россиян упал.