«Проще в Грецию»: К чему приведут визы в Черногорию для россиян
Вице-президент АТОР Артур Мурадян в эфире НСН подчеркнул, что, если в республике введут упрощенную национальную визу, например, как на Кипре, это не существенно скажется на российских туристах.
Если в Черногории для россиян и белорусов введут визы, как в странах-кандидатах на вступление в Шенген, потери для туристов будут большими, и путешественникам проще будет сделать шенгенскую визу и поехать, например, в Грецию или Испанию. Об этом в беседе с НСН заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Ранее стало известно, что граждане России и Белоруссии смогут въезжать в Черногорию и следовать транзитом через нее до 30 дней без оформления виз. В поправках к положению о визовом режиме республики указано, что безвизовый режим для граждан двух стран будет действовать до 31 октября текущего года. Для въезда потребуется действительный проездной документ, выданный компетентными органами РФ или Белоруссии.
До этого сообщалось, что Черногория рассматривает введение визового режима с Россией и Белоруссией с 1 октября 2026 года. По данным черногорской газеты Dan, это решение связано с планами страны вступить в Евросоюз в 2028 году. Мурадян подчеркнул, что спрос на поездки в Черногорию у россиян упал.
«С точки зрения спроса, безусловно, после потери прямого авиасообщения, он упал практически до минимальных значений. Думаю, что с учетом реальности, что авиасообщение навряд ли восстановится в следующем году, Черногория останется примерно в тех же объемах, в которых и была. То есть так же, как с Европой, люди будут получать визу», - отметил он.
Вице-президент АТОР подчеркнул, что, если в Черногории введут визы, как для стран-кандидатов на вступление в Шенген, потери для туристов будут большими.
«Сначала надо понять, какие требования к визе будут предъявлены по отношению к российским или белорусским туристам. Если это будет упрощенная национальная виза, которая до недавнего времени действовала во многих странах, не входящих в Шенген, то есть, например, как на Кипре, в Хорватии и Болгарии — то это не существенно скажется при текущих реалиях. Но если это будет еще более сложная процедура, такая, как применяется к кандидатам на вступление в Шенген, то, конечно, потери для туристов станут огромными», - объяснил он.
Однако Мурадян считает, что Черногория не потеряет своих туристов, хоть их будет и не много.
«При этом Черногория справилась с отсутствием массового туризма из России. Летом она обычно входила в ТОП-5. Сейчас же она далеко за первой десяткой, и, скорее всего, там и останется. Потому что если виза будет похожа на шенгенскую, то, при нормальности бытия, будет проще получить шенгенскую визу и поехать в Грецию, Испанию, чем ехать в Черногорию. Но своих туристов эта страна сохранит. Да, их будет немного», - заключил собеседник НСН.
Ранее коммерческий директор TEZ TOUR Россия, член Российского союза туриндустрии Воскан Арзуманов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что россияне чаще путешествуют в Черногорию, но широкого интереса к Европе у граждан РФ нет.
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