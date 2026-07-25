Россиянам рассказали об одной существенной надбавке к пенсии

Право на доплату в размере 25% от фиксированной выплаты имеют россияне, отработавшие в аграрной отрасли не менее 30 лет. В 2026 году сумма надбавки, согласно данным Соцфонда, достигает 2396 рублей ежемесячно. Одно из ключевых преимуществ выплаты — её сохранение даже после переезда пенсионера из сельской местности в город.



Новичков уточнил, что надбавка положена не всем сельским жителям, а лишь неработающим получателям страховой пенсии по старости либо инвалидности. При этом на момент назначения пенсии гражданин должен проживать в селе и иметь требуемый 30‑летний стаж в сельском хозяйстве.



В расчёт стажа входит работа по более чем 500 профессиям из утверждённого перечня — в сферах растениеводства, животноводства и рыбоводства. Среди них, например, агрономы, ветеринары, трактористы, дояры и механизаторы. Отдельно учитывается труд в колхозах, совхозах, сельхозартелях и крестьянских хозяйствах до 1 января 1992 года — эти периоды включаются в стаж вне зависимости от занимаемой должности.



Если пенсионер соответствует всем критериям, но надбавка не была начислена, депутат рекомендует подать заявление одним из способов: через портал «Госуслуги», в МФЦ либо напрямую в Социальный фонд. Прежде чем оформлять выплату, целесообразно запросить в Соцфонде детальный расчёт сельского стажа — это поможет прояснить возможные сомнения относительно права на доплату.



Соцфонд приводит данные о числе получателей сельской надбавки в разных регионах: в Краснодарском крае их насчитывается 41 тысяча, в Удмуртии — более 15 тысяч, в Омской области — свыше 12 тысяч человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

