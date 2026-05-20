Риелтор нашла странности в продаже дома Чекалиных почти за миллиард рублей
Риелтор Юлия Юсова предположила, что реальным покупателем дома Валерии и Артёма Чекалиных может быть не юрист, о котором сообщали СМИ, а иное лицо. Подробности она раскрыла в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста рынка недвижимости, решение бывших супругов продать недвижимость не вызывает удивления, однако в самой сделке есть необычные моменты. Юсова отметила, что структура сделки и фигура нового собственника вызывают вопросы.
Эксперт пояснила, что оформление объекта на юриста теоретически может указывать на использование номинального лица. На практике такие схемы встречаются, когда истинный покупатель не хочет публично фигурировать в документах.
Юсова добавила, что делать однозначные выводы о фиктивности сделки преждевременно. Однако она не исключила, что за историей стоят обычные имущественные, финансовые и юридические договорённости, которые просто не афишируются.
По данным некоторых СМИ, Валерия и Артём Чекалины продали особняк в элитном посёлке «Агаларов Эстейт» за 870 миллионов рублей 41-летнему адвокату, у которого ранее из недвижимости была только квартира в Москве.
Ранее осужденный по делу о незаконном выводе средств за границу Артем Чекалин выплатил налоговой службе задолженность в размере 900 миллионов рублей, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
