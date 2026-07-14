Арестованная Шурыгина рассказала о своем питании в московском СИЗО
Арестованная за распространение порнографии Диана Шурыгина (Шлянина) положительно оценила питание в московском СИЗО- 6. Об этом РИА Новости сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Илья Высотский.
По словам правозащитника, блогерша находится в карантинной камере и не имеет претензий к администрации или условиям содержания. Шурыгина отметила, что несмотря на передачи от подруг, она предпочитает есть пищу из столовой изолятора, называя ее сбалансированной и помогающей поддерживать фигуру.
Во время визита представителей комиссии арестованная употребляла в пищу перловую кашу и тушеную рыбу.
Высотский также добавил, что девушка категорически опровергла публикации СМИ о принуждении к мытью полов в камере. Вместо этого Шурыгина объяснила, что заключенные самостоятельно распределяют обязанности и по очереди убирают помещение для поддержания чистоты.
Бывшую участницу ток-шоу «Пусть говорят» отправили в СИЗО шестого июля за нарушение условий домашнего ареста, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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