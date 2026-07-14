Арестованная Шурыгина рассказала о своем питании в московском СИЗО

Арестованная за распространение порнографии Диана Шурыгина (Шлянина) положительно оценила питание в московском СИЗО- 6. Об этом РИА Новости сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Илья Высотский.

По словам правозащитника, блогерша находится в карантинной камере и не имеет претензий к администрации или условиям содержания. Шурыгина отметила, что несмотря на передачи от подруг, она предпочитает есть пищу из столовой изолятора, называя ее сбалансированной и помогающей поддерживать фигуру.