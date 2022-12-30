МРОТ, ликвидация ПФР и единое пособие: Что изменится для россиян в 2023 году

Новый 2023 год начнется для россиян с важных изменений в законах. Так, в этом году россиян ждут изменения, которые затронут пенсии, штрафы ГИБДД, выплаты для малоимущих семей с детьми и сферу ЖКХ. Подробнее - в материале НСН.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Министерство труда России с 1 января ввело универсальное пособие для малоимущих семей с детьми. Инициатива позволит объединить все существующие меры поддержки родителей и беременных женщин с низким уровнем дохода. Чтобы получить новый вид соцподдержки, необходимо будет обратиться с заявлением в Социальный фонд России (СФР).

Таким образом, выплаты по универсальному пособию будут предоставляться семьям с детьми до 17 лет, чей уровень дохода ниже одного прожиточного минимума, а также нуждающимся беременным женщинам, вставшим на учет в женской консультации на ранних сроках.