МРОТ, ликвидация ПФР и единое пособие: Что изменится для россиян в 2023 году
С 1 января начнет свое действие универсальное пособие для семей с детьми, заработает Социальный фонд России, а МРОТ увеличится и составит 16 242 рубля, однако некоторые депутаты подвергают критике часть нововведений.
Новый 2023 год начнется для россиян с важных изменений в законах. Так, в этом году россиян ждут изменения, которые затронут пенсии, штрафы ГИБДД, выплаты для малоимущих семей с детьми и сферу ЖКХ. Подробнее - в материале НСН.
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Министерство труда России с 1 января ввело универсальное пособие для малоимущих семей с детьми. Инициатива позволит объединить все существующие меры поддержки родителей и беременных женщин с низким уровнем дохода. Чтобы получить новый вид соцподдержки, необходимо будет обратиться с заявлением в Социальный фонд России (СФР).
Таким образом, выплаты по универсальному пособию будут предоставляться семьям с детьми до 17 лет, чей уровень дохода ниже одного прожиточного минимума, а также нуждающимся беременным женщинам, вставшим на учет в женской консультации на ранних сроках.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с «Радиоточкой НСН» уточняла, что универсальное пособие для семей с детьми будет выплачиваться только тем семьям, доходы которых не соответствуют уровню прожиточного минимума в регионе.
В свою очередь председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН раскритиковала инициативу и заявила, что единое пособие не является универсальным из-за норм Минтруда.
ЛИКВИДАЦИЯ ПФР
С 1 января 2023 года начнет свою работу Социальный фонд России. Он станет преемником двух структур: Фонда социального страхования (ФСС) и Пенсионного фонда России (ПФР). СФР возьмет на себя все функции по работе с пенсионерами, выплате ежемесячных платежей и пособий. Вместе с тем нормативные акты ПФР и ФСС продолжат свое действие до момента издания нового акта СФР в соответствующей сфере.
Так, даты доставки пенсий и пособий меняться не будут. Получить необходимые справки и выписки можно будет через «Госуслуги» или через МФЦ. Главной причиной закрытия Пенсионного Фонда чиновники называют необходимость цифровизации данных.
В Госдуме неоднократно указывали на удобство нового Социального фонда России. Как отмечала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с НСН, СФР позволит россиянам получать услуги Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования в беззаявительном порядке.
Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, коммунист Юрий Афонин подчеркивал, что объединение ПФР и ФСС будет эффективно только в том случае, если после сокращения расходов на управленческую структуру увеличатся пенсии.
НОВЫЙ МРОТ И ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
С 1 января в России увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 6,3%. Так, федеральный показатель установлен в размере 16 242 рубля вместо действовавших ранее 15 279 рублей.
При этом с 1 января также увеличивается прожиточный минимум — на 3,3%. На душу населения он составит 14 375 рублей, для трудоспособных россиян — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.
При этом индексация коснется не менее 22 миллионов россиян с учетом граждан присоединившихся ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.
РЕГИСТРАЦИЯ СИРОТ ПО АДРЕСУ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
С 11 января сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые пока не получили от государства положенную по закону квартиру, смогут зарегистрироваться по адресу местной администрации. Так, это позволит им рассчитывать на социальные выплаты, для которых необходима регистрация.
Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон коснется 219 тысяч детей-сирот, которые имеют право получить жилье после 18 лет. По его словам, на сегодняшний день из‑за отсутствия регистрации такие дети не могут получать социальные выплаты.
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИИ
Изменения в сторону повышения затронут и пенсионные выплаты. На период с 2023 по 2025 год Министерство труда разработало новые параметры индексации страховой пенсии. В среднем ежегодно она будет повышаться на 6,8%. Согласно плановой индексации, в 2023 году минимальный размер пенсии увеличится до 12 363 рублей. Среднегодовая пенсия по стране составит 22 174 рубля.
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН отмечал, что индексация страховых пенсий все равно была бы недостаточной, даже если бы она составляла 10%.
НОВЫЕ ПОШЛИНЫ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
Водители будут платить с 1 января государственную пошлину за регистрационные действия, которые раньше были бесплатными. Так, за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в эксплуатации придется заплатить 1000 рублей, за выдачу свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов – 1500 рублей.
За продление срока действия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов пошлина составит также 1000 рублей. Кроме того, с 800 до 1500 рублей увеличилась пошлина за выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с измененной конструкцией.
ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ
С 1 января собственники наделяются правом бесплатно получать информацию о том, кто зарегистрирован в их жилом помещении — причем, получать согласие зарегистрированных граждан не потребуется. В рамках такого информирования будут предоставляться персональные данные жильцов, а по иностранным гражданам — также дополнительно сообщат их гражданство и срок регистрации.
Кроме того, с 1 марта управляющие организации (УО), товарищества собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) будут обязаны делать перерасчет платы за ТКО, если потребитель отсутствовал в жилом помещении более пяти дней подряд. Для этого потребителю нужно будет представить заявление и документы, которые подтверждают период временного отсутствия. Если плату за ТКО рассчитывают исходя из общей площади жилого помещения, перерасчет нужно будет делать по новым формулам.
Также с марта перечень работ и услуг, которые относятся к капитальному ремонту и оплачиваются за счет взносов на него, будет определять каждый регион самостоятельно, с учетом общего федерального перечня, предусмотренного статьей 166 Жилищного кодекса РФ.
«БЫСТРЫЕ» ШТРАФЫ ГИБДД И ОТМЕНА СКИДКИ НА ГОСПОШЛИНУ
С 1 января долги по штрафам ГИБДД и другим задолженностям будут списывать с банковских карт и счетов граждан без оформления бумажных документов.
Кроме того, с 1 января заканчивается скидка в размере 30% при оплате госпошлин через портал «Госуслуги». Продлевать скидку не планируют, потому что она не предусмотрена в проекте бюджета на этот год и была временной.
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
В 2022 году государство запустило масштабную программу поддержки бизнеса. Большая часть мер распространена и на 2023 год. Так, бизнес может воспользоваться кредитными каникулами до 31 марта. Кроме того, продолжат действовать налоговые послабления: льготы при налогообложении имущества, нулевая ставка НДС для туриндустрии, «упрощенный» заявительный порядок возмещения НДС.
При этом до 1 марта продлили упрощенный порядок выдачи лицензий. А IT-компании могут рассчитывать на расширенную программу поддержки: налоговые льготы, кредиты по льготной ставке, гаранты, освобождение от налоговых и других проверок сроком до трех лет.
Бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников в разговоре с НСН ранее поддерживал меры поддержки бизнеса и отмечал, что свобода – это самое гарантированное «лекарство» и стимул тому, чтобы бизнес развивался.
РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА
С июня 2023 года россияне без статуса индивидуального предпринимателя (ИП) получат право зарегистрировать товарный знак. Теперь обладать товарным знаком могут и физлица, применяющие налог на профессиональный доход (НПД).
В Минэкономики указывали, что ряд иностранцев могут регистрировать товарные знаки в России без статуса ИП. Так, закон должен ликвидировать это неравенство с россиянами.
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