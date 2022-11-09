«Помощь не всем»: В Госдуме раскрыли детали нового единого пособия для семей с детьми

Универсальное пособие для семей с детьми будет выплачиваться только семьям, доходы которых не соответствуют уровню прожиточного минимуму в регионе, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с НСН.

Ранее Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам заявил, что власти давно стремятся создать новое пособие для семей с детьми и призвал завершить эту работу в следующем году.

«Закон нужен всем, о нем говорит президент, его ждут родители. У нас статистика такая, что 80% всех малообеспеченных семей – это семьи с детьми. Надеемся, что с 1 января это пособие войдет в нашу жизнь», - отметила Буцкая.

По ее словам, единое пособие будет рассчитано только на семьи, которые оказались в сложной жизненной ситуации, основным критерием для выплат станет доход семьи – его сравнят с прожиточным минимумом.

«Это универсальное пособие, под ним подразумеваются все меры поддержки, которые последние годы у нас собирались в единую цепочку – от беременности и до того момента, как ребенку исполнится 17 лет. Речь идет про индивидуальные подходы, это помощь не всем, это не демографические меры поддержки, это именно социальные меры. Они в помощь тем семьям, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Одним из главных критериев будет низкий прожиточный минимум, доход меньше одного прожиточного минимума на человека», - рассказала она.