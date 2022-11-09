«Помощь не всем»: В Госдуме раскрыли детали нового единого пособия для семей с детьми
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала НСН, как будет рассчитываться сумма пособия.
Универсальное пособие для семей с детьми будет выплачиваться только семьям, доходы которых не соответствуют уровню прожиточного минимуму в регионе, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с НСН.
Ранее Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам заявил, что власти давно стремятся создать новое пособие для семей с детьми и призвал завершить эту работу в следующем году.
«Закон нужен всем, о нем говорит президент, его ждут родители. У нас статистика такая, что 80% всех малообеспеченных семей – это семьи с детьми. Надеемся, что с 1 января это пособие войдет в нашу жизнь», - отметила Буцкая.
По ее словам, единое пособие будет рассчитано только на семьи, которые оказались в сложной жизненной ситуации, основным критерием для выплат станет доход семьи – его сравнят с прожиточным минимумом.
«Это универсальное пособие, под ним подразумеваются все меры поддержки, которые последние годы у нас собирались в единую цепочку – от беременности и до того момента, как ребенку исполнится 17 лет. Речь идет про индивидуальные подходы, это помощь не всем, это не демографические меры поддержки, это именно социальные меры. Они в помощь тем семьям, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Одним из главных критериев будет низкий прожиточный минимум, доход меньше одного прожиточного минимума на человека», - рассказала она.
Буцкая также отметила, что будут учитываться и другие критерии. При этом такое пособие будет выплачиваться на каждого ребенка в семье.
«Допустим, семья с тремя детьми, а прожиточный минимум в регионе 20 тысяч рублей, мама в декрете, мы умножаем 20 тысяч на пять человек, получаем 100 тысяч рублей – такой должен быть доход у папы. Если у него доход меньше, тогда семья имеет право на меру поддержки. Это не одна какая-то выплата, это выплаты на каждого ребенка. Универсальное пособие будет рассчитываться в зависимости от доходов семьи. Учитывается имущество, не может быть записано на тебя пять квартир, пять машин, есть список. И обязательно у родителей должно быть подтверждение того, что они работают. Если не работают, должны быть уважительные причины, их список есть у Минтруда», - добавила она.
Также Владимир Путин в ходе совещания о поддержке доходов семей с детьми сообщил, что программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. По его словам, поддержка семей с детьми со стороны государства должна становиться более весомой и эффективной.
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