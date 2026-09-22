В России призвали запретить все концерты до окончания СВО

«Никаких концертов во время СВО в нашей стране проводить не нужно, потому что в первую очередь нужно ставить вопрос о безопасности наших граждан. Артисты сродни Лолите и ей подобным рубят деньги в нашей стране, катаясь по регионам, невзирая на то, что идет спецоперация. Они пытаются заработать, не думая о вопросах безопасности, тем самым создают дополнительную нагрузку на силовые структуры. А представляете, если авось что? А там много посетителей. Представляете, каким был бы исход?», — объяснил он свою позицию в беседе с «Абзацем».



До этого дроны едва не сорвали концерт певицы Лолиты Милявской в Сочи. По информации СМИ, выступление трижды останавливалось из-за угрозы беспилотной опасности. После одной из таких пауз артистка якобы громко выругалась матом, а затем попросила слушателей покинуть помещение. Спустя время шоу удалось возобновить.



Ранее Бородин признался НСН, что он участвовал в отмене концерта Канье Уэста.

