В России призвали запретить все концерты до окончания СВО
Безопасность граждан не может быть обеспечена на 100% из-за боевых действий, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он уточнил, что в погоне за наживой артисты ставят под удар жизнь и здоровье собственных поклонников.
«Никаких концертов во время СВО в нашей стране проводить не нужно, потому что в первую очередь нужно ставить вопрос о безопасности наших граждан. Артисты сродни Лолите и ей подобным рубят деньги в нашей стране, катаясь по регионам, невзирая на то, что идет спецоперация. Они пытаются заработать, не думая о вопросах безопасности, тем самым создают дополнительную нагрузку на силовые структуры. А представляете, если авось что? А там много посетителей. Представляете, каким был бы исход?», — объяснил он свою позицию в беседе с «Абзацем».
До этого дроны едва не сорвали концерт певицы Лолиты Милявской в Сочи. По информации СМИ, выступление трижды останавливалось из-за угрозы беспилотной опасности. После одной из таких пауз артистка якобы громко выругалась матом, а затем попросила слушателей покинуть помещение. Спустя время шоу удалось возобновить.
Ранее Бородин признался НСН, что он участвовал в отмене концерта Канье Уэста.
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