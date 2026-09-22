Трамп пообещал изучить вопрос поставок ракет Patriot Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским обсудит вопрос поставок ракет Patriot. Об этом он сообщил журналистам перед началом закрытой встречи с главой Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Мы это обсуждаем. Сейчас будем об этом говорить. Если бы вы пришли к концу встречи, у нас уже был бы ответ. Но мы сейчас будем это обсуждать», — ответил Трамп на вопрос журналиста.
С другой стороны, он пообещал завершение конфликта между Россией и Украиной как можно скорее, поскольку обе страны хотят этого.
«Я думаю, они заключат сделку. Я не хочу говорить, в чём она заключается. Сейчас мы пытаемся найти решение. И я думаю, что это произойдет. Я действительно так думаю», — заявил Трамп в начале встречи.
Он добавил, что не исключает новую личную встречу с главой РФ Владимиром Путиным, а Великобритании и Европе не грозит война с Россией.
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