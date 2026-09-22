Трамп пообещал изучить вопрос поставок ракет Patriot Украине

«Мы это обсуждаем. Сейчас будем об этом говорить. Если бы вы пришли к концу встречи, у нас уже был бы ответ. Но мы сейчас будем это обсуждать», — ответил Трамп на вопрос журналиста.

С другой стороны, он пообещал завершение конфликта между Россией и Украиной как можно скорее, поскольку обе страны хотят этого.



«Я думаю, они заключат сделку. Я не хочу говорить, в чём она заключается. Сейчас мы пытаемся найти решение. И я думаю, что это произойдет. Я действительно так думаю», — заявил Трамп в начале встречи.



Он добавил, что не исключает новую личную встречу с главой РФ Владимиром Путиным, а Великобритании и Европе не грозит война с Россией.



Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров объяснил НСН, почему Киев решил пойти на переговоры с Москвой.

