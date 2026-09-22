Политолог Суслов назвал ключевых лоббистов Украины в США
Одним из главных лоббистов Украины в США в настоящее время является сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Об этом «Ленте.ру» заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Дмитрий Суслов.
Он также отметил, что достаточное количество сторонников Киева есть и в Республиканской партии США. По его словам, это неоконсерваторы, которые связаны с военно-промышленным комплексом и широко представленные в Сенате.
Суслов уточнил, что это Тед Круз, Митч Макконнелл и отчасти лидер республиканского большинства Джон Тьюн. Кроме того, в Палате представителей в этот список входят Майкл Маккол, Майкл Тернер или Дон Бейкон.
«Но и они скорее выступают за более жёсткие антироссийские меры, чем за масштабную материальную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ)», — резюмировал он.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом законопроект о возможности ужесточения санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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