Политолог Суслов назвал ключевых лоббистов Украины в США

Он также отметил, что достаточное количество сторонников Киева есть и в Республиканской партии США. По его словам, это неоконсерваторы, которые связаны с военно-промышленным комплексом и широко представленные в Сенате.

Суслов уточнил, что это Тед Круз, Митч Макконнелл и отчасти лидер республиканского большинства Джон Тьюн. Кроме того, в Палате представителей в этот список входят Майкл Маккол, Майкл Тернер или Дон Бейкон.

«Но и они скорее выступают за более жёсткие антироссийские меры, чем за масштабную материальную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ)», — резюмировал он.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом законопроект о возможности ужесточения санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

