«Половинчатая мера»: Делягин назвал незначительным эффект от объединения ПФР с ФСС

Самое дешевое и эффективное решение – убрать бессмысленную бюрократию в виде внебюджетных фондов, сказал в эфире НСН Михаил Делягин.

Объединение Пенсионного фонда России (ПФР) с Фондом социального страхования (ФСС) даст незначительную экономию и не повысит доверие россиян к пенсионной системе, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Михаил Делягин.

Ранее во вторник Госдума приняла в третьем чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, который будет создан 1 января 2023 года.

Госдума приняла закон об объединении ПФР и ФСС
«Это абсолютно половинчатая мера, потому что, конечно, нужно все эти средства консолидировать в бюджет и убрать эти бессмысленные бюрократические надстройки в виде внебюджетных фондов. Это самое рациональное, дешевое и эффективное, но можно и так начать. В масштабах оборота Пенсионного фонда экономия будет незначительной», - сказал Делягин.

При этом он высказал мнение, что эта мера не повысит доверие россиян к пенсионной системе.

«После повышения пенсионного возраста повысить доверие россиян к пенсионной системе невозможно», - подчеркнул парламентарий.
«Навести порядок!»: В КПРФ предложили упразднить Пенсионный фонд вместо реорганизации

Ранее первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от КПРФ Юрий Афонин говорил «Радиоточке НСН», что объединение ПФР и ФСС будет эффективно, если после сокращения расходов на управленческую структуру увеличатся пенсии.

Принятый Госдумой законопроект предусматривает не только учреждение объединенного фонда, но и установление единого тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Это должно упростить получение россиянами социальных выплат.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ГосдумаПФРМихаил Делягин
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