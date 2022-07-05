«Половинчатая мера»: Делягин назвал незначительным эффект от объединения ПФР с ФСС

Объединение Пенсионного фонда России (ПФР) с Фондом социального страхования (ФСС) даст незначительную экономию и не повысит доверие россиян к пенсионной системе, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Михаил Делягин.

Ранее во вторник Госдума приняла в третьем чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, который будет создан 1 января 2023 года.