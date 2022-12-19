Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2023 году до 16 242 рублей

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля в месяц», — говорится в законе.

Кроме того, документом изменяется методика расчета МРОТ на 2023 и 2024 годы: он исчисляется исходя из темпа роста показателя, на 3 п.п. превышающего темп роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ «по отношению к указанной величине, установленной на предшествующий год».

В текущем году МРОТ составляет 13 890 рублей в месяц. Этот показатель был увеличен исходя из величины прожиточного минимума трудоспособного населения по стране на 2023 год (15 669 рублей).

