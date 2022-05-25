«Чем больше, тем лучше»: Депутат назвал недостаточной индексацию пенсий и МРОТ на 10%

Глава комитета по труду и соцполитике в эфире НСН объяснил необходимость увеличения соцвыплат «бурлением экономики» и двукратным ростом цен. 

Индексация прожиточного минимума (ПМ), минимального размера оплаты труда (МРОТ) и страховых пенсий на 10% недостаточна, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники написали, что правительство согласовало индексацию социальных выплат на 10%.

«Чем больше, тем лучше. Тем более, что цены заметно увеличились - на некоторые товары в 2-2,5 раза, а не на 10%. Этот коэффициент позволяет увеличить МРОТ, пенсии, пособия, но при этом очевидно, что рост цен в основном гораздо выше 10%, если брать продукты и непродовольственные товары. Надо было посмотреть, как изменилась в цене продовольственная корзина и исходя из этого определить коэффициент», - считает депутат.

16 марта президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения о дополнительном увеличении соцвыплат. Дискуссия об этом ведется уже более двух месяцев. Предполагается, что окончательное решение об индексации МРОТ, ПМ и пенсий президент примет на заседании Госсовета по социальной политике 25 мая.

Нилов объяснил столь продолжительное обсуждение вопроса индексации высокой волатильностью экономики после 24 февраля на фоне вводимых антироссийских санкций и изменения логистики.

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«Правительство было озадачено расчетом коэффициента индексации, так как цены взлетали, падали, курс национальной валюты тоже бурлил. Наша позиция была в том, что обязательно надо проиндексировать и МРОТ, который сегодня получает порядка четырех миллионов граждан, в основном работающих в бюджетной сфере. Наша задача - сохранить покупательную способность граждан, поэтому надо индексировать пенсии, пособия и все выплаты. Остановились на этой цифре», - рассказал Нилов.

МРОТ на 2022 год установлен на уровне 13 890 руб., величина ПМ составляет 12 654 руб. в целом по России. Средний размер пенсии после индексации в нынешнем году, по оценке министра труда и социальной защиты Антона Котякова, равен 18 984 руб. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция по итогам года ожидается на уровне 17,5%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ярослав НиловМРОТИндексацияСоциальные Пенсии
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