Россиян призвали не заменять визит к доктору телеветеринарией
Дистанционно ветеринар может помочь питомцу только в простых случаях, заявил НСН ветврач Михаил Шеляков.
Телеветеринария будет полезна для консультации со специалистом по простым случаям и получения алгоритма диагностических мероприятий при более сложных ситуациях, заявил НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
В Московской области запустили услугу телеветеринарии. Теперь владельцы домашних животных смогут получить онлайн-консультацию ветеринаров из государственных клиник. В пресс-службе Мингосуправления Подмосковья рассказали, что дистанционное консультирование избавит владельцев от лишних поездок, а животное — от стресса.
«Несомненно, любая новая услуга — это хорошо и полезно. Понятно, что с помощью телемедицины не все можно диагностировать и не обо всем рассказать, но в несложных ситуациях второе мнение полезно. Главное, чтобы люди понимали, что это не замена визита к доктору. Через камеру можно, например, посмотреть состояние зубов, как животное жует, облизывается. Можно увидеть заболевания кожи, какую-то сыпь или слезящийся глаз», — рассказал Шеляков.
Владелец питомца по видеосвязи может рассказать о том, что его беспокоит, и получить от специалиста алгоритм дальнейших диагностических мероприятий.
«Если ветеринар сочтет, что все-таки нужны какие-то дополнительные исследования, то в дистанционном формате он предоставит четкий алгоритм действий. Например, расскажет, какие надо сдать анализы и пройти исследования. Этого потребуют сложные или угрожающие жизни животного случаи. Либо он сообщит о необходимости личного приема», — обратил внимание Шеляков.
Ранее Михаил Шеляков в беседе с НСН назвал опасные симптомы после вакцинирования животных.
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