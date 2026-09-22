«Несомненно, любая новая услуга — это хорошо и полезно. Понятно, что с помощью телемедицины не все можно диагностировать и не обо всем рассказать, но в несложных ситуациях второе мнение полезно. Главное, чтобы люди понимали, что это не замена визита к доктору. Через камеру можно, например, посмотреть состояние зубов, как животное жует, облизывается. Можно увидеть заболевания кожи, какую-то сыпь или слезящийся глаз», — рассказал Шеляков.

Владелец питомца по видеосвязи может рассказать о том, что его беспокоит, и получить от специалиста алгоритм дальнейших диагностических мероприятий.

«Если ветеринар сочтет, что все-таки нужны какие-то дополнительные исследования, то в дистанционном формате он предоставит четкий алгоритм действий. Например, расскажет, какие надо сдать анализы и пройти исследования. Этого потребуют сложные или угрожающие жизни животного случаи. Либо он сообщит о необходимости личного приема», — обратил внимание Шеляков.

Ранее Михаил Шеляков в беседе с НСН назвал опасные симптомы после вакцинирования животных.

