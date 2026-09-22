Компания Louis Vuitton зарегистрировала в РФ фирменную монограмму

Речь идёт о монограмме, которую в 1896 году создал сын основателя Луи Вюиттона - Жорж Вюиттон. По мнению автора, сложный принт с переплетенными буквами L и V усложнит попытки подделывать продукцию марки.

Что касается регистрации товарного знака в РФ, то она позволяет модному дому производить косметику, продукты питания и напитки, аксессуары и товары для дома. Кроме того, указано предоставление услуг по изготовлению одежды и обуви, оформлению интерьера, эстетических и образовательных услуг.

Ранее корпорация LG подала заявки на регистрацию в России товарных знаков Express Dry и «Экспресс сушка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

