Компания Louis Vuitton зарегистрировала в РФ фирменную монограмму
Модный дом Louis Vuitton Malletier до октября 2035 года зарегистрировал в России изобразительный товарный знак с фирменной монограммой. Об этом со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile сообщает «Лента.ру».
Речь идёт о монограмме, которую в 1896 году создал сын основателя Луи Вюиттона - Жорж Вюиттон. По мнению автора, сложный принт с переплетенными буквами L и V усложнит попытки подделывать продукцию марки.
Что касается регистрации товарного знака в РФ, то она позволяет модному дому производить косметику, продукты питания и напитки, аксессуары и товары для дома. Кроме того, указано предоставление услуг по изготовлению одежды и обуви, оформлению интерьера, эстетических и образовательных услуг.
Ранее корпорация LG подала заявки на регистрацию в России товарных знаков Express Dry и «Экспресс сушка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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