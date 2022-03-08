«Отложенная казнь». Россиянам рекомендуют избегать кредитных каникул в кризис
Ипотечные каникулы дороже обойдутся россиянам в будущем, а принятые в России меры поддержки бизнеса помогут в его развитии , утверждает экс-министр труда и соцразвития РФ Сергей Калашников.
Только свобода, в том числе от проверок, позволяет бизнесу процветать, а вот кредитными каникулами гражданам лучше не пользоваться – придется заплатить больше, считает бывший министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников. Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций, сообщает пресс-служба Кремля. Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, допускается введение в 2022 году моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса и аккредитованных предприятий в сфере информационных технологий до конца 2024 года. Для граждан предусмотрены кредитные каникулы, в том числе по ипотеке, на договоры, заключенные не позднее 1 марта 2022 года.
«Кредитные каникулы – это «отложенная казнь». Дело в том, что деньги будут дорожать. Каникулы приведут к тому, что завтра придется платить больше не в номинале, хотя и в номинале тоже, но в сравнении с покупательной способностью. Объем товаров за те деньги, которые сейчас должны платить по ипотеке, завтра будет значительно меньше. В результате отложенной ипотеки люди будут платить больше. Люди по возможности должны избежать этих каникул», - посоветовал Сергей Калашников.
А вот определенные послабления для бизнеса, полагает экономист, приведут к его развитию.
«Меры поддержки предварительные. Об их эффективности пока трудно судить. Но в любом случае они полезны. Свобода – это самое гарантированное лекарство и стимул тому, чтобы бизнес развивался. Опасности появления дополнительной коррупции абсолютно не проглядывается. Она там, где может реализовываться, там и реализуется», - считает эксперт.
По словам Сергея Калашникова, индексация пенсий не окажет серьезного влияния на экономику.
«Это же мизерные индексации (пенсий – прим. НСН), которые не оказывают никакого влияния ни на инфляцию, ни на экономику. Будут ли проводиться чаще? Скорее всего, да. Очередной виток напряженности приведет к тому, что возникнет потребность дать людям «успокаивающих таблеток». Но это не экономическая мера и не социальная, потому что она не решает основные задачи поддержки населения», - отметил собеседник НСН.
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