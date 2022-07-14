Депутат Бессараб указала на удобство нового Социального фонда России
Объединение двух фондов в один облегчит жизнь россиянам, при этом рабочих мест меньше не станет, отметила в эфире НСН депутат Светлана Бессараб.
Социальный фонд России (СФР) позволит россиянам получать услуги Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования в беззаявительном порядке, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Владимир Путин объединил Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования в единый Социальный фонд. Новая структура начнет работу с 1 января. При этом средства от оптимизации расходов на содержание аппарата и имущества из-за объединения пойдут на повышение пенсий.
«Сегодня мы уже пользуемся объединенными системами: например, Единая система государственного информационного соцобеспечения. Она уже объединяет на всех уровнях социальные гарантии. Федеральный регистр инвалидов точно так же объединяет все гарантии, хотя часть гарантий получают люди из Пенсионного фонда. Это удобно, система позволяет предоставить услуги в проактивном беззаявительном порядке», - сказала Бессараб.
По ее словам, средства, которые будут высвобождаться по мере оптимизации структуры или отчуждения объектов недвижимости, могут быть направлены только на увеличение выплат пособий.
«Все пенсионные выплаты, пособия, выплаты, связанные с нетрудоспособностью, ежегодно повышаются не реже одного раза в год и на процент не ниже инфляции. Поэтому, конечно, и пенсии, и пособия будут повышаться. Просто те средства, которые сегодня или завтра будут высвобождаться в результате оптимизации структуры или отчуждения объектов недвижимости, могут быть направлены только на увеличение выплат соответствующих пособий», - указала Бессараб.
Также депутат подчеркнула, что от объединения Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования персонал не будет сокращен. Сокращения могут быть только спустя длительное время, подчеркнула Бессараб, и исключительно из-за дублирования функций.
«Сегодня в законе прямо прописана норма, что персонал не будет сокращаться от объединения. Конечно, мы не говорим о том, что будет работать по два бухгалтера и руководителя. Но, в то же время, мы понимаем, что дублирование функций – это обычная оперативность. Конечно, где-то будут дублироваться функции, например, один и тот же персонал заводит информацию на цифровую платформу о тех или иных видах соцгарантий. Конечно, такие функции не должны дублироваться. В течение двух лет может возникнуть ситуация, что дублирующий персонал может быть сокращен. Но то, что вакансии будут предложены – в этом я полностью уверенна», - резюмировала депутат.
В свою очередь глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что Минтруд уже начал заниматься реструктуризацией и подготовкой региональных представительств нового Социального фонда России.
«Сейчас стоят вопросы о том, чтобы появились дополнительные клиентские службы. Например, в Ненецком округе в Нарьян-Маре Пенсионного фонда нет. Есть Фонд в Архангельской области и Ненецкий округ обслуживается там. При ликвидации базой является Пенсионный фонд. Поэтому у жителей возник вопрос, а не будут ли они оставлены вообще без всего? Такие вопросы не единичные и они уже поставлены перед Минтрудом. Министерство сейчас занимается реструктуризацией и подготовкой региональных представительств нового Фонда. Цель – комфорт, оперативность, чтобы все было удобно и привычно», - сказал он.
Вопрос объединения социальных фондов обсуждался с 2018 года. Тогда же деятельность фондов стала сближаться, а в конце января 2022 года Минтруд представил на общественное обсуждение предложения по объединению ПФР и ФСС. Законопроект о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования был внесен в Госдуму 20 мая.
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