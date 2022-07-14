Депутат Бессараб указала на удобство нового Социального фонда России

«Все пенсионные выплаты, пособия, выплаты, связанные с нетрудоспособностью, ежегодно повышаются не реже одного раза в год и на процент не ниже инфляции. Поэтому, конечно, и пенсии, и пособия будут повышаться. Просто те средства, которые сегодня или завтра будут высвобождаться в результате оптимизации структуры или отчуждения объектов недвижимости, могут быть направлены только на увеличение выплат соответствующих пособий», - указала Бессараб.

Также депутат подчеркнула, что от объединения Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования персонал не будет сокращен. Сокращения могут быть только спустя длительное время, подчеркнула Бессараб, и исключительно из-за дублирования функций.

«Сегодня в законе прямо прописана норма, что персонал не будет сокращаться от объединения. Конечно, мы не говорим о том, что будет работать по два бухгалтера и руководителя. Но, в то же время, мы понимаем, что дублирование функций – это обычная оперативность. Конечно, где-то будут дублироваться функции, например, один и тот же персонал заводит информацию на цифровую платформу о тех или иных видах соцгарантий. Конечно, такие функции не должны дублироваться. В течение двух лет может возникнуть ситуация, что дублирующий персонал может быть сокращен. Но то, что вакансии будут предложены – в этом я полностью уверенна», - резюмировала депутат.