Работать можно: МКС назвали безопасной
Продление срока службы МКС позволит не прерывать пилотируемые полеты, заявил НСН член Российской академии космонавтики Александр Железняков.
До появления Российской орбитальной станции, начало строительства которой намечено на 2028 год, Россия может продолжать пользоваться Международной космической станцией (МКС), чтобы не прерывать пилотируемую программу. Об этом НСН заявил действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, инженер Александр Железняков.
Срок работы МКС «Роскосмос» продлил до 2030 года по просьбе американских коллег. Об этом генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину. В итоге период эксплуатации увеличился на два года. Как подчеркнул Баканов, это решение не повлияет на сроки создания Российской орбитальной станции.
Россия продолжит использовать МКС, чтобы избежать пауз в пилотируемых полетах, заявил Железняков.
«Станция находится в нормальном состоянии, летать и работать на ней можно. Если бы возникло что-то опасное, „Роскосмос“ никогда бы не продлил ее эксплуатацию. Поэтому решение принято по просьбе американцев, которые намерены работать на МКС до 2030 года. Тем более, развертывание Российской орбитальной станции начнется только в 2028 году. Пока она будет строиться, вполне логично и нам продолжать работу на МКС до 2030 года, чтобы не прерывать череду пилотируемых полетов», — отметил эксперт.
Космонавты на МКС, напомнил член академии космонавтики, при поддержке специалистов с Земли уже научились справляться со всевозможными нештатными ситуациями.
«Контроль за состоянием бортовых систем станции ведется постоянно — это не какая-то периодическая работа. При подготовке к полету космонавты детально отрабатывают всевозможные нештатные ситуации, в том числе связанные с ремонтом оборудования прямо на орбите. Так что они способны поддерживать функционирование станции и при необходимости проводить любые ремонтные работы. В этих вопросах их также инструктируют с Земли по видеосвязи. Многие операции, выполняемые космонавтами на орбите, предварительно прорабатываются на Земле: составляются подробные инструкции, а все работы — особенно связанные с выходами в открытый космос или ремонтом — строго контролируются ЦУП. Наземные специалисты всегда готовы подсказать, что именно космонавтам необходимо делать в той или иной ситуации», — рассказал Железняков.
Глава Института космической политики Иван Моисеев в беседе с НСН ранее объяснил, почему в России не торопятся лететь на Луну.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Работать можно: МКС назвали безопасной
- В России призвали запретить все концерты до окончания СВО
- Россиян призвали не заменять визит к доктору телеветеринарией
- Трамп пообещал изучить вопрос поставок ракет Patriot Украине
- «Бредни безумца»: Посол осадил главу МИД Польши за высказывания о бункере и варенье
- Врач предупредил о связи гипертонии и слепоты
- Евросоюз на три года продлил персональные санкции против России
- Россиянам рассказали о влиянии бюджета с дефицитом 2% на их жизнь
- Компания Louis Vuitton зарегистрировала в РФ фирменную монограмму
- Политолог Суслов назвал ключевых лоббистов Украины в США