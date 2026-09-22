До появления Российской орбитальной станции, начало строительства которой намечено на 2028 год, Россия может продолжать пользоваться Международной космической станцией (МКС), чтобы не прерывать пилотируемую программу. Об этом НСН заявил действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, инженер Александр Железняков.

Срок работы МКС «Роскосмос» продлил до 2030 года по просьбе американских коллег. Об этом генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину. В итоге период эксплуатации увеличился на два года. Как подчеркнул Баканов, это решение не повлияет на сроки создания Российской орбитальной станции.

Россия продолжит использовать МКС, чтобы избежать пауз в пилотируемых полетах, заявил Железняков.

«Станция находится в нормальном состоянии, летать и работать на ней можно. Если бы возникло что-то опасное, „Роскосмос“ никогда бы не продлил ее эксплуатацию. Поэтому решение принято по просьбе американцев, которые намерены работать на МКС до 2030 года. Тем более, развертывание Российской орбитальной станции начнется только в 2028 году. Пока она будет строиться, вполне логично и нам продолжать работу на МКС до 2030 года, чтобы не прерывать череду пилотируемых полетов», — отметил эксперт.