Евросоюз на три года продлил персональные санкции против России

Уточняется, что европейские санкции продлеваются в отношении более чем трёх тысяч физических и юридических лиц.

«Ограничения включают запрет на поездки для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов указанным лицам и организациям», - говорится в сообщении.

Также в Совете ЕС указали, что «в контексте пересмотра санкций принято решение не продлевать включение в список трёх индивидуальных лиц и одного юридического лица, а также исключить из списка трёх умерших». Имена при этом не уточняются.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что страны Евросоюза обсуждают исключение из «чёрного» списка российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

