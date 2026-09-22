Евросоюз на три года продлил персональные санкции против России
Евросоюз продлил персональные санкции против России до 22 сентября 2029 года. Об этом говорится в публикации Совета ЕС в соцсети X.
Уточняется, что европейские санкции продлеваются в отношении более чем трёх тысяч физических и юридических лиц.
«Ограничения включают запрет на поездки для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов указанным лицам и организациям», - говорится в сообщении.
Также в Совете ЕС указали, что «в контексте пересмотра санкций принято решение не продлевать включение в список трёх индивидуальных лиц и одного юридического лица, а также исключить из списка трёх умерших». Имена при этом не уточняются.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что страны Евросоюза обсуждают исключение из «чёрного» списка российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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