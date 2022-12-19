Единое пособие на детей и для беременных женщин вводится с 1 января

Утвержден порядок назначения и выплаты единого пособия на детей и для беременных женщин. Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, данное пособие вводится с 1 января.

Как отметил глава кабмина, оно объединит ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. Речь идёт о выплатах, которые предоставляются в связи с рождением либо усыновлением ребенка до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Сюда же войдут те пособия, которые назначаются беременным женщинам с низкими доходами, вставшим на учет в ранние сроки (до 12 недель).