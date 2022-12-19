Единое пособие на детей и для беременных женщин вводится с 1 января
Утвержден порядок назначения и выплаты единого пособия на детей и для беременных женщин. Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, данное пособие вводится с 1 января.
Как отметил глава кабмина, оно объединит ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. Речь идёт о выплатах, которые предоставляются в связи с рождением либо усыновлением ребенка до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Сюда же войдут те пособия, которые назначаются беременным женщинам с низкими доходами, вставшим на учет в ранние сроки (до 12 недель).
Как подчеркнул Мишустин, поддержку получат родители, которые воспитывают, в общей сложности, более 10 миллионов детей. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что оформление и получение пособий для беременных должно быть максимально понятным, простым и удобным для граждан.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 341 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 564 / сут.
- Тишковец пообещал москвичам «эталонную зиму» в ночь на 1 января
- Володин: Военнослужащих нельзя разделять, если речь идет о погибших героях
- Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2023 году до 16 242 рублей
- Депутата Госдумы задержали в Пулково во время просмотра финала ЧМ-2022
- Пушилин: Центр Марьинки зачищен от украинских войск
- Шадаев: VPN-сервисы в России пока не приживаются
- В Севастополе россиянину дали 12 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
- Единое пособие на детей и для беременных женщин вводится с 1 января
- Вертолет Ми-8 аварийно сел в Магаданской области
- Пушилин заявил об уничтожении части позиций ВСУ, с которых наносились удары по Донецку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru