Новая «метла»: Расчёт платы за вывоз мусора в РФ хотят изменить
Систему расчета платы за вывоз мусора в России хотят изменить, предлагается также иначе походить к оценке объёма отходов. Инициативу выдвинуло министерство природных ресурсов и экологии совместно с Российским экологический оператором (РЭО).
До сих пор регионы сами определяли соответствующие нормативы. Из-за этого в некоторых субъектах федерации показатели оказываются явно завышенными. Например, для одной и той же сети магазинов нормативы по вывозу мусора могут отличаться более чем в 10 раз для разных территорий.
Во избежание такой диспропорции власти хотят выполнять замеры с видео- или фотосопровождением, а также весовым контролем, сообщают «Извести». В свою очередь, объёмов отходов будет оцениваться на основе сравнительного анализа данных по новым формулам и исходящим составным.
Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил вообще взвешивать мусор возле домов, жильцы которых выбрасывают его раздельно, и оплачивать по факту. Авторы идеи полагают, что в этом случае платеж за вывоз мусора может снизиться в несколько раз – как минимум вдвое.
Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент РФ Владимир Путин минувшим летом подписал закон об ужесточении наказания за незаконный выброс мусора из автотранспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru