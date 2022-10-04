Новая «метла»: Расчёт платы за вывоз мусора в РФ хотят изменить

Систему расчета платы за вывоз мусора в России хотят изменить, предлагается также иначе походить к оценке объёма отходов. Инициативу выдвинуло министерство природных ресурсов и экологии совместно с Российским экологический оператором (РЭО).

До сих пор регионы сами определяли соответствующие нормативы. Из-за этого в некоторых субъектах федерации показатели оказываются явно завышенными. Например, для одной и той же сети магазинов нормативы по вывозу мусора могут отличаться более чем в 10 раз для разных территорий.

Во избежание такой диспропорции власти хотят выполнять замеры с видео- или фотосопровождением, а также весовым контролем, сообщают «Извести». В свою очередь, объёмов отходов будет оцениваться на основе сравнительного анализа данных по новым формулам и исходящим составным.