«Бредни безумца»: Посол осадил главу МИД Польши за высказывания о бункере и варенье
Польские политики мечтают переждать конфликт, но не понимают, о каких последствиях они говорят, заявил НСН Константин Долгов.
Жители Европы не заслуживают руководство, которое пытается развязать конфликт с Россией. Если ответ наступит, то последствия будут быстрыми и решительными, рассказал НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский (на фото) рассказал, что подготовился к возможному чрезвычайному происшествию и запасся рисом и домашним вареньем, которое уже поместил в свое лично убежище. По его словам, к такому будущему надо быть готовым каждому поляку. Об этом сообщает РИА Новости. Долгов удивился такой реакции.
«Вот этот странный человечек по фамилии Сикорский уже понял, где он будет пережидать войну с Россией. Это бредни безумца, который не понимает о чем речь, но у меня к нему есть один вопрос. Если он такой патриот Польши и Европы, то почему не купил винтовку с патронами или автомат, а почему варенье и тихое укромное место? Это что, новая форма польского патриотизма? Но ничего он не переждет и никакое варенье не спасет. Наш президент сказал, что если они попытаются развязать что-то, то ответ будет быстрым, четким и решительным. Мне жалко европейских граждан-избирателей, потому что они голосовали не за это. Полякам еще будет стыдно за то, что у них был такой министр иностранных дел. Они даже не будут его вспоминать в своей истории. Польский народ достоин лучшего, чем вот такие горе-политики», — отметил он.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Варшава хочет добиться большей автономности в части ядерного оружия и ведет переговоры с Францией о программе ядерного сдерживания. В феврале президент страны Кароль Навроцкий заявил, что он является большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту. Впрочем, уже в августе замминистр национальной обороны республики Павел Залевский подчеркнул, что Польша не хочет размещать на своей территории ядерное оружие.
Ранее Долгов в эфире НСН призвал не ждать прорыва по урегулированию на Украине.
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