Жители Европы не заслуживают руководство, которое пытается развязать конфликт с Россией. Если ответ наступит, то последствия будут быстрыми и решительными, рассказал НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.



Глава МИД Польши Радослав Сикорский (на фото) рассказал, что подготовился к возможному чрезвычайному происшествию и запасся рисом и домашним вареньем, которое уже поместил в свое лично убежище. По его словам, к такому будущему надо быть готовым каждому поляку. Об этом сообщает РИА Новости. Долгов удивился такой реакции.