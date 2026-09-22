Врач предупредил о связи гипертонии и слепоты

Постоянно высокое артериальное давление имеет негативные последствия для зрения, но зачастую эти проблемы остаются незаметны. Такую позицию озвучила кардиолог Валентина Байдина.

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«При гипертонии происходит сужение сосудов глазного дна, из-за чего со временем может прогрессирующе снижаться зрение. Субъективно для человека это может вообще никак не проявляться, кроме постепенного ухудшения зрительной функции», — предостерегла Байдина в разговоре с «Лентой.ру».

Врач добавила, что некоторые симптомы позволяют определить возможные проблемы. Среди них неприятное чувство жжения или сухости в глазах, появление темных пятен перед глазами и мелькание «мушек», а также давящие боли в области глазных яблок.

Байдина также отметила, что в таком случае необходимо провериться сразу у нескольких специалистов, начиная от терапевта и заканчивая офтальмологом и кардиологом.

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Фото: mos.ru
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