Врач предупредил о связи гипертонии и слепоты

«При гипертонии происходит сужение сосудов глазного дна, из-за чего со временем может прогрессирующе снижаться зрение. Субъективно для человека это может вообще никак не проявляться, кроме постепенного ухудшения зрительной функции», — предостерегла Байдина в разговоре с «Лентой.ру».



Врач добавила, что некоторые симптомы позволяют определить возможные проблемы. Среди них неприятное чувство жжения или сухости в глазах, появление темных пятен перед глазами и мелькание «мушек», а также давящие боли в области глазных яблок.



Байдина также отметила, что в таком случае необходимо провериться сразу у нескольких специалистов, начиная от терапевта и заканчивая офтальмологом и кардиологом.



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