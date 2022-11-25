«Жадность обуяла чиновников»: Останина о едином пособии для семей с детьми
Новогодний подарок не получат практически 40% детей, отметила в эфире НСН депутат Нина Останина.
Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка не является универсальным из-за норм Минтруда, заявила председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.
«Благодаря норме, которую ввел Минтруд сегодня, право на получение пособия имели только 40% семей с детьми. Новогодний подарок сейчас не получит каждый второй ребенок. Если уж пособие назвали вначале универсальным, а потом отказались, я понимаю почему… Универсальное – это значит для всех, во всех регионах и в каждой семье одинаково. Нет! Опять жадность обуяла наших чиновников. К сожалению, новогоднего подарка не получит практически 40% детей», - сказала Останина.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о едином пособии для малоимущих семей с детьми. Его будут выплачивать с 1 января 2023 года. Выплаты предназначаются для семей с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. Размер пособия будет зависеть от дохода семьи и составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума.
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