Россиян призвали обновить мобильное приложение «Госуслуги»
Россиянам, которые используют смартфоны на операционной системе Android, рекомендовали обновить мобильное приложение «Госуслуги». Об этом говорится в сообщении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
В пресс-службе ведомства указали, что старые версии программы перестанут работать с 27 декабря.
«Обновите приложения «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» на ОС Android... Обновление необходимо, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных», — отметили в министерстве, посоветовав также включить автообновление приложений.
Ранее в Минфине РФ заявили, что с 2024 года россияне смогут получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через свой личный кабинет на портале «Госуслуги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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