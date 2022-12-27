Россиян призвали обновить мобильное приложение «Госуслуги»

В пресс-службе ведомства указали, что старые версии программы перестанут работать с 27 декабря.

«Обновите приложения «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» на ОС Android... Обновление необходимо, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных», — отметили в министерстве, посоветовав также включить автообновление приложений.

Ранее в Минфине РФ заявили, что с 2024 года россияне смогут получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через свой личный кабинет на портале «Госуслуги», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

