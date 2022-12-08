Правительство не поддержало законопроект о введении 13-й пенсии
Законопроект, предлагающий ввести ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости, противоречит пенсионному законодательству России, в связи с чем получил отрицательный отзыв правительства. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» заявили о намерении внести в Госдуму законопроект о введении с декабря дополнительной ежегодной выплаты по старости — так называемой тринадцатой пенсии, напоминает Ura.ru. По мнению парламентариев, это позволит поддержать пожилых людей перед праздниками, пишет РИА ФАН.
В кабмине отметили, что право на выплату будут иметь лица, которым уже назначена страховая пенсия по старости. При этом предоставление права на дополнительную пенсию «предполагает ее установление за тот же страховой стаж, с учетом которого назначена страховая пенсия по старости, что противоречит пенсионному законодательству Российской Федерации».
Кроме того, в правительстве подчеркнули, что принятие инициативы потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, однако законопроектом не определены источники и порядок исполнения выплат. С учетом этого правительство не поддержало инициативу.
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