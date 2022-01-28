«Навести порядок!»: В КПРФ предложили упразднить Пенсионный фонд вместо реорганизации

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Корабли Черноморского флота РФ провели артиллерийские стрельбы

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Двум гражданам России грозит пожизненное заключение за распространение наркотиков в Абхазии

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