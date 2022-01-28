«Навести порядок!»: В КПРФ предложили упразднить Пенсионный фонд вместо реорганизации
Депутат от КПРФ Юрий Афонин предложил перенести ответственность по выплате достойных пенсий с фондов на государство, как это было «в советское время».
Объединение ПФР и ФСС будет эффективно, если после сокращения расходов на управленческую структуру увеличатся пенсии. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, коммунист Юрий Афонин.
Ранее стало известно, что правительство планирует реорганизовать Фонд социального страхования (ФСС) и Пенсионный фонд (ПФР) в единый внебюджетный некоммерческий фонд. Для работодателей создадут общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование. Афонин оценил такое предложение.
«КПРФ всегда говорила, что эту огромную чиновничью структуру, колоссальное количество зданий ПФР по всей стране - в некоторых регионах они на фоне низких пенсий большинства населения смотрелись вызывающе - необходимо привести в соответствие. В советское время как такового пенсионного фонда вообще не было, а пенсии платились из государственного бюджета напрямую. Оптимизация этой системы и отход от огромных затрат на содержание аппарата – это правильный подход. Мы считаем, что пенсионный фонд можно реорганизовать, и государство должно нести ответственность, чтобы все страховые взносы шли в бюджет, и оно оказывало финансовую поддержку населения. Система пенсионного фонда – вообще лишний элемент, если государство обеспечит достойную пенсию. Минимально - 25 тысяч рублей», - отметил он.
Афонин выделил основные проблемы Пенсионного фонда в России.
«У нас создали отдельную структуру, куда собираются деньги, провели пенсионную реформу, которая не привела к улучшению уровня жизни пенсионеров, повысили пенсионный возраст. В системе пенсионного обеспечения надо навести порядок. Вообще целесообразность пенсионного фонда с самого начала его существования, и вся мешанина, которая связана с реформированием пенсионной системы – излишни», - подчеркнул политик.
Депутат назвал условия, при которых реформа по объединению ПФР и ФСС будет эффективна.
«Если слияние приведет к серьезному сокращению расходов на управленческую структуру, которая объективно не нужна, и средства пойдут на увеличение пенсий – это можно приветствовать. А если это реформа ради реформы с непонятными результатами, как на протяжении десятилетий, когда уровень жизни не увеличивается, то это ни к чему не приведет», - заключил Афонин.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что инициатива о досрочном использовании пенсий на покупку жилья оставит людей без денег, подняв и без того высокие цены на квартиры.
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