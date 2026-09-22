Россиянам рассказали о влиянии бюджета с дефицитом 2% на их жизнь

Дефицит бюджета в размере 2% не скажется на жизни обычных россиян. Об этом NEWS.ru заявила доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ кандидат экономических наук Светлана Сазанова.

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По её словам, данный показатель дефицита, о котором рассказал глава Минфина Антон Силуанов, был рассчитан на основе стоимости барреля нефти в $50. Это говорит о стремлении сократить риски, связанные с падением цены энергоносителя, однако это станет возможно «лишь в случае замедления или падения темпов роста мировой экономики в целом».

«Это маловероятно. Дефицит бюджета не предполагает сокращения социальных расходов, поэтому на жизни простых обывателей он никак не скажется: на рост зарплат и налогов он не повлияет», — заключила эксперт.

Ранее экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев заявил «Радиоточке НСН», что дефицит бюджета в 2% ВВП выглядит неплохо, однако проблема в том, что реальный дефицит в последние годы превышает изначально планируемый.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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