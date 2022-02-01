Депрессия, головокружения, инсульт: «Лёгкий» омикрон-штамм принёс тяжёлые последствия

Врач высшей категории Владимир Зайцев отметил, что существует риск полностью потерять голос из-за разновидности «омикрон». По его словам, такой исход возможен, если COVID-19 достигнет гортаноглотки. Эксперт сообщил, что если голос долго не возвращается или возвращается с явлениями стойкой охриплости, а также если возникает парез или паралич голосовых складок, то стоит тревожиться.

Кроме того, врачи в Японии зафиксировали заметное увеличение числа госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и старше с острой пневмонией после заражения штаммом коронавируса «омикрон». Как отмечают врачи, острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые получили вакцину давно.

О том, что людям с хроническими заболеваниями и пожилым не стоит расслабляться и терять настороженность по отношению к «омикрону», напомнил и главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он рассказал, что лихорадка и температура до 39 градусов может держаться в течение двух-трех суток, что негативно отражается на здоровье пациентов старше 60 лет. После «омикрона», по словам главврача, усиливается риск развития депрессии, а также наблюдается быстрая утомляемость и нарушение короткой памяти.

Научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФМБА России, невролог Семен Прокопенко в интервью изданию URA.RU рассказал о том, что у пациентов с «омикроном» повышается склонность к тромбозам, что может спровоцировать инсульт.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ



Однако, несмотря на стремительный рост в России зараженных штаммом COVID-19 «омикрон», смертность от перенесенного заболевания не увеличивается, а коронавирус переносится легче даже людьми с хроническими заболеваниями, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-эксперт Тимур Пестерев.

«"Омикрон" легче переносится, гораздо больше бессимптомного течения, даже люди с какими-то сопутствующими заболеваниями легче его переносят. Цифры заражения оптимизма не внушают, но, по крайней мере, не столь сильно увеличивается смертность. Очень хорошо, что человеческая жизнь не подвергается опасности», - пояснил медик.

Его слова подтвердил завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов, который рассказал «Радиоточке НСН» о заражении «омикроном» после вакцинации «Спутником V» и Pfizer, но подчеркнул при этом, что перенес заболевание в легкой форме.

«Симптомы - чуть-чуть повышенная температура, очень сильное першение и боль в горле, мышечная усталость третий день. Но в легкие инфекция не проходит, даже до бронхита не дошло», - отметил он.