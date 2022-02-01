Депрессия, головокружения, инсульт: «Лёгкий» омикрон-штамм принёс тяжёлые последствия

Несмотря на сниженные показатели смертности и госпитализаций, «омикрон» может нанести значительный урон здоровью, предупреждают медики и вирусологи.

Штамм «омикрон» всё ещё остается новой и не до конца изученной разновидностью коронавируса. Изначально специалисты расходились в оценках опасности этой мутации COVID-19 для человеческого организма, однако сегодня уже понятно, что «омикрон» также может нанести долгосрочный урон здоровью.

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Ученые из Великобритании выяснили, что некоторые симптомы «омикрона» остаются у пациентов даже после выздоровления. Как передает Daily Express, эксперты получили статистику с помощью приложения ZOE COVID Study, предназначенного для мониторинга признаков инфекции. Помимо кашля, повышенной температуры тела, потери запахов и вкусов у пациентов с «омикрон»-штаммом регистрируют боли в спине и головокружения. Эти два симптома могут остаться даже после выздоровления.

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Врач высшей категории Владимир Зайцев отметил, что существует риск полностью потерять голос из-за разновидности «омикрон». По его словам, такой исход возможен, если COVID-19 достигнет гортаноглотки. Эксперт сообщил, что если голос долго не возвращается или возвращается с явлениями стойкой охриплости, а также если возникает парез или паралич голосовых складок, то стоит тревожиться.

Кроме того, врачи в Японии зафиксировали заметное увеличение числа госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и старше с острой пневмонией после заражения штаммом коронавируса «омикрон». Как отмечают врачи, острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые получили вакцину давно.

О том, что людям с хроническими заболеваниями и пожилым не стоит расслабляться и терять настороженность по отношению к «омикрону», напомнил и главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он рассказал, что лихорадка и температура до 39 градусов может держаться в течение двух-трех суток, что негативно отражается на здоровье пациентов старше 60 лет. После «омикрона», по словам главврача, усиливается риск развития депрессии, а также наблюдается быстрая утомляемость и нарушение короткой памяти.

Научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФМБА России, невролог Семен Прокопенко в интервью изданию URA.RU рассказал о том, что у пациентов с «омикроном» повышается склонность к тромбозам, что может спровоцировать инсульт.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ

Однако, несмотря на стремительный рост в России зараженных штаммом COVID-19 «омикрон», смертность от перенесенного заболевания не увеличивается, а коронавирус переносится легче даже людьми с хроническими заболеваниями, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-эксперт Тимур Пестерев.

«"Омикрон" легче переносится, гораздо больше бессимптомного течения, даже люди с какими-то сопутствующими заболеваниями легче его переносят. Цифры заражения оптимизма не внушают, но, по крайней мере, не столь сильно увеличивается смертность. Очень хорошо, что человеческая жизнь не подвергается опасности», - пояснил медик.

Его слова подтвердил завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов, который рассказал «Радиоточке НСН» о заражении «омикроном» после вакцинации «Спутником V» и Pfizer, но подчеркнул при этом, что перенес заболевание в легкой форме.

«Симптомы - чуть-чуть повышенная температура, очень сильное першение и боль в горле, мышечная усталость третий день. Но в легкие инфекция не проходит, даже до бронхита не дошло», - отметил он.
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Достаточно заразный и более легкий штамм коронавируса «омикрон» может привести к тому, что иммунитет будет уже практически у всех людей, поэтому пандемия начнет постепенно утихать, заявил эпидемиолог Олег Юрин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Количество переболевших просто вырастет, и они не так интенсивно будут участвовать в процессе. Думаю, что такой достаточно заразный и более легкий штамм может привести к тому, что иммунитет будет уже практически у всех людей, поэтому пандемия постепенно заглохнет. Возможно, спад в России произойдет уже к середине февраля», - сказал Юрин.

Более того, многократное инфицирование штаммом коронавируса «омикрон», которым пугали в декабре, признали маловероятным. Те, кто утверждают иначе, скорее всего, путают COVID-19 с обычным ОРВИ, рассказала врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова.

«Сейчас параллельно с новой коронавирусной инфекцией, которая вызывается «омикроном», идёт обычная сезонная вирусная инфекция, о которой мы все почему-то забыли. А её никто не отменял, и симптомы очень похожи», – напомнила врач.

ЧТО ГОВОРЯТ ВЛАСТИ

Вопрос введения федерального локдауна в России из-за распространения коронавирусной инфекции не актуален и не обсуждается. Об этом сообщил в понедельник на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом ранее стало известно, что в ближайшие две недели из-за вспышки заболеваемости штаммом «омикрон» Государственная дума не будет собираться на пленарные заседания.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, 31 января в России выявили 124 070 случая заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Госпитализировано 9 090 заболевших. Умер из-за коронавируса за сутки 621 пациент.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:ЗдоровьеПандемияКоронавирусОмикрон-штамм
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