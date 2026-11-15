Три человека пострадали и около 600 домов повреждены из-за ливней в Индонезии
Три человека получили травмы в результате сильных ливней и шквального ветра, обрушившихся на индонезийский остров Ява. Об этом сообщает Национальное агентство Индонезии по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB).
По данным ведомства, стихия затронула девять деревень в округе Западный Бандунг, где были повреждены около 588 жилых домов. Двое пострадавших получили легкие травмы, еще один человек госпитализирован с тяжелыми ранениями. Информации о погибших или пропавших без вести не поступало.
По информации местных властей, у большинства пострадавших домов повреждены крыши. Ветер также повалил деревья, а некоторые строения обрушились. В числе поврежденных объектов - школа и две мечети.
Накануне смерч прошел по соседнему округу Бандунг - там повреждены 372 дома и 25 рыночных киосков.
Ранее во всех 50 районах Бангкока был объявлен режим бедствия из-за сильного наводнения, вызванного продолжительными ливнями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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