Три человека пострадали и около 600 домов повреждены из-за ливней в Индонезии

По данным ведомства, стихия затронула девять деревень в округе Западный Бандунг, где были повреждены около 588 жилых домов. Двое пострадавших получили легкие травмы, еще один человек госпитализирован с тяжелыми ранениями. Информации о погибших или пропавших без вести не поступало.

По информации местных властей, у большинства пострадавших домов повреждены крыши. Ветер также повалил деревья, а некоторые строения обрушились. В числе поврежденных объектов - школа и две мечети.

Накануне смерч прошел по соседнему округу Бандунг - там повреждены 372 дома и 25 рыночных киосков.

Ранее во всех 50 районах Бангкока был объявлен режим бедствия из-за сильного наводнения, вызванного продолжительными ливнями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».